Фаррахов: День Победы — назидание всем, кто пытается навязывать нам свои правила жизни

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня утром на Арском кладбище Казани состоялась церемония возложения цветов к установленным в честь советских воинов монументам «Солдат-победитель» и «Скорбящий солдат». В ходе мероприятия с речами выступили депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов и координатор рабочей группы по специальной военной операции в республики, руководитель объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева, сообщает пресс-служба Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

«Уже многие годы есть места, где на 9 Мая не только в Казани, но и по всему Татарстану в каждой деревне, в каждом муниципальном образовании чтят память тех, кто не вернулся домой, ветеранов Великой Отечественной войны. Я очень рад тому, что с нами здесь участники специальной военной операции, труженики тыла, дети войны. Конечно, 9 Мая — наш самый главный праздник. Праздник величия нашей страны, всех тех людей, кто приближал День Победы. Нет ни одной семьи, в которой не было бы погибших, пропавших без вести», — подчеркнул в своем выступлении Айрат Фаррахов.

«И, конечно, сегодня нас переполняет радость за Родину. Сегодня день памяти тех, навсегда остался на полях сражений. И, безусловно, назидание всем тем, кто пытается навязывать нам свои правила жизни. Мы великая страна и будем жить по своим правилам, пойдем по пути, который выбрал наш народ, станем сами строить свое будущее», — добавил парламентарий, связав таким образом прошлое и свое понимание актуальных проблем настоящего.

«У каждого из нас прекрасное настроение. Сегодня священный день для всех россиян. В каждом уголке нашей страны и республики отмечается этот великий праздник. Сколько сынов Отечества положили свои силы и жизни на алтарь Победы ради счастливого и спокойного будущего. В 1945 году наша страна помогла избавиться миру от фашизма, сегодня нам предстоит сделать то же самое», — выразила в свою очередь уверенность Алсу Набиева, также соединив память о войне и нынешнюю внешнеполитическую ситуацию.

«Поэтому праздник объединил ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, тружеников тыла, героев военной спецоперации и их близких. Мы все понимаем, что нам предстоит победить снова, как и 79 лет назад. Отдадим дань уважения и памяти нашим героям, тем, кто подарил нам мирное небо», — заключила депутат Госсовета РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин возложил цветы к монументам советских солдат на Арском кладбище Казани.