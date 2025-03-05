Фаррахов: Действующая в Татарстане двухуровневая система МСУ будет сохранена

Закон о «...местном самоуправлении» приняли в третьем окончательном чтении. Об этом сообщил депутат Госдумы экс-министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов в своем телеграм-канале.

«Все предложения Республики Татарстан учтены и приняты в поправках. Действующая в Татарстане двухуровневая система (местного самоупраления, сокр. МСУ – прим. Т-и), доказавшая свою эффективность, будет сохранена», - написал он в посте.

Он также назвал принятие такого закона еще одним ответом скептикам о федерализме в России. Как подчеркнул Фаррахов, все инициативы регионов в Госдуме подробно и детально обсуждают. Региональные предложения, по его словам, становятся основой федерального законодательства.