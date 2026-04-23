Фаррахов: цель – создание нового поколения врачей, готовых ко всем вызовам современности

Председатель регионального общественного совета федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия», и.о. ректора Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов заявил, что одной из важнейших задач для системы здравоохранения РФ является устранение дефицита медицинских кадров.

«Подготовка медицинских кадров является одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». С этой целью реализуется ряд программных мероприятий, основные из которых – увеличение числа бюджетных мест в вузах и колледжах с параллельным развитием системы целевого обучения, ориентированного на потребности регионов; модернизация образовательных программ, включающая в себя комплексное обновление инфраструктуры, цифровизацию и внедрение новых образовательных стандартов. Также это развитие наставничества – как системы поддержки молодых специалистов, направленной на их профессиональное развитие, адаптацию и совершенствование практических навыков. Не стоит забывать и о расширении мер социальной поддержки, предоставление единовременных компенсационных выплат, арендного жилья, грантов и стипендий. Это и непрерывное сотрудничество образовательных организаций с работодателями с целью формирования практико-ориентированных образовательных программ и организации практической подготовки на базе ведущих клиник», – сказал Фаррахов.

Он отметил, что КГМУ исторически является одним из лидеров страны в решении вопроса дефицита медицинских кадров.

«Только в 2025 году на программы бакалавриата и специалитета было принято на обучение 1439 студентов, на программы ординатуры – 523 человека, а на программы среднего медицинского образования – 236 обучающихся. При этом наш университет ежегодно улучшает качество приема – средний результат ЕГЭ за год вырос с 78,4 до 81,4 балла. По этому показателю мы входим в пятерку лидеров среди медицинских вузов страны. Выпуск 2025 года по программам бакалавриата и специалитета составил 925 человек, ординатуры – 422, по программам среднего медицинского образования – 203 выпускника. Более 90% наших выпускников трудоустроены по специальности», – привел статистику и.о. ректора КГМУ.

Также Фаррахов рассказал, какие задачи ставит перед собой и своей командой на посту ректора.

«Возглавив Казанский государственный медицинский университет, ставлю своей приоритетной задачей формирование нового поколения врачей, способных отвечать на все вызовы современности, при этом сохраняя вековые традиции Казанской медицинской школы. Развитие вуза планируется с акцентом на цифровизацию, международную интеграцию и практико-ориентированное обучение студентов», – отметил он.

Кроме того, Айрат Фаррахов считает важным повышение качества практической подготовки студентов через расширение сети клинических баз и внедрение современных методов обучения.

«Также это развитие индивидуальных образовательных траекторий, позволяющих каждому студенту максимально раскрыть свой потенциал и подготовиться к работе в условиях цифровой медицины. Важно и укрепление кадрового потенциала университета через привлечение молодых ученых, поддержку научных школ, создание условий для профессионального роста преподавателей. Подготовку медицинских кадров необходимо вести с учетом потребности заказчиков обучения, то есть готовить специалистов по наиболее востребованным специальностям, развивать целевое обучение и партнерские программы с медицинскими организациями», – отметил он.

При этом Фаррахов подчеркнул, что научные разработки должны быть реальными продуктами и приносить экономическую пользу как стране, так и отрасли.

Поддержка врачей и среднего персонала является также одним из приоритетов народной программы «Единой России». Системе здравоохранения уделено особое внимание в действующей народной программе, а раздел «Здоровье человека» рассказывает о том, чему уделяется особое внимание: здоровью граждан, повышению продолжительности жизни, активному долголетию людей старших поколений, защите материнства и детства, подготовке высококвалифицированных кадров.

Среди задач – обеспечение трудоустройства студентов-медиков после прохождения обязательной практики по программам их подготовки; создание института наставничества; повышение престижа медицинской профессии и воспитание уважения к медикам среди граждан, в том числе с точки зрения законов.

В настоящий момент идет сбор предложений в новую народную программу по всем направлениям – в том числе в сфере здравоохранения. Каждый гражданин страны может внести свои инициативы на сайте естьрезультат.рф.

Программа партии будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа. Второй документ будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России. Для подготовки народной программы «Единая Россия» создала экспертный совет, в который вошли Герои РФ, участники СВО, ученые, представители ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.