Фаррахов: Бюджет нацелен на приоритеты, которые определены Президентом Путиным

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«Единая Россия» проголосовала за проект федерального бюджета в первом чтении. Партия работала над документом вместе с Правительством.

Бюджет предусматривает существенный рост расходов, и все эти расходы будут обеспечены доходами. Несмотря на сложности сегодняшнего времени – это санкции и ограничения, бюджет содержит самый маленький дефицит за последние годы. Это значит, что мы имеем устойчивую экономику, благодаря чему бюджет будет нацелен на приоритеты, которые определены Президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение высказал в интервью нашему порталу депутат Госдумы, член думского комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».

Комментируя главный финансовый документ страны, парламентарий выделил его главные направления. «Первое и самое главное – это все социальные обязательства, которые определены законами РФ, будут выполнены — это пенсии, пособия, выплаты. Второй приоритет – это поддержка семей с детьми, поддержка детей, молодежи. Третий приоритет – это совершенствование обороноспособности нашей страны, это все для того, чтобы поддержать тех, кто находится на передовой, максимально поддержать и оказать содействие, решить все проблемы членов их семей. Ну и конечно же, важнейший приоритет – это суверенная экономика, это суверенные технологии и развитие нашей страны», - считает Фаррахов.

Депутат Госдумы напомнил, что бюджет определен на трехлетний период и в нем заложена реализация новых национальных проектов и национальных целей.

«Очень важно, что в рамках нового бюджетного цикла начинается нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который всесторонне будет помогать пожилым людям. Чем занимается пожилой человек, как ему помочь, если он одинок, как ему оказать содействие, как улучшить качество его жизни. Вот все эти вопросы будет решать этот проект, – пояснил политик. – Кроме этого, в рамках нового проекта, направленного на поддержку людей, которые в пожилом возрасте имеют тяжелые заболевания, почти 536 тысяч человек по всей стране будут получать уход. Ранее проект «Долгосрочный уход» уже отрабатывался в Татарстане, и его положения теперь будут реализовываться на всю страну».

Говоря о поддержке регионов, Айрат Фаррахов уточнил, что распределение трансфертов ожидается ко второму чтению. По его словам, сейчас перед регионами стоят большие задачи, в том числе и по реализации национальных проектов.

«В свете реализации задач и целей, поставленных Президентом Российской Федерации, основную часть расходов берет на себя федеральный бюджет. Кроме этого, начинается реализация важного для большинства регионов поручения Президента РФ по списанию долгов, которые были накоплены ранее. В течение трех лет списано более 600 млрд рублей, в течение шести лет будет списано более 1 трлн руб. этих долгов», - уточнил спикер.

Федеральный бюджет на предстоящую трёхлетку предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отмечал ранее врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«Мы работали над документом вместе с Правительством с августа, приняли активное участие в формировании бюджета, чтобы в нём нашли отражение все эти направления», – подчеркнул он.

Приоритетом бюджета остаётся социальная поддержка. Он обеспечивает задачи, поставленные Президентом, в частности, по индексации пенсий работающим пенсионерам. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году 24 тысячи рублей. Социальный контракт охватит более 900 тысяч человек.

На поддержку детей предусматривается 10 триллионов рублей – это выплаты 10 миллионам человек, семьям с детьми. Только выплата единого пособия на детей в следующей трёхлетке составит около 4 триллионов рублей.

По инициативе «Единой России» будет индексироваться маткапитал. На первого ребёнка он составил 676 тысяч рублей, на второго (если не был получен на первого) – 894 тысячи. Им воспользуются 1,7 миллиона семей.

Продолжится программа семейной ипотеки. И реализация закона «Единой России» о 100%-й оплате больничных для молодых родителей с детьми – их смогут оформить более 200 тысяч человек.

На программу «Единой России» и Минпросвещения по капитальному ремонту школ предусматривается ежегодно 60 миллиардов рублей базово и ещё 15 – дополнительно. В неё войдут более 3,2 тысяч школ.

Не менее трёх тысяч автобусов ежегодно на протяжении следующих шести лет поставят в регионы по инициативе партии. К 2030 году появится более 100 новых детских садов. Ещё более 800 – отремонтируют.

Получат дополнительные деньги техникумы, кампусы мирового уровня. Цель к 2030 году построить 25 таких кампусов, а к 2036 году – 40.

Поддержку получат музеи, театры, школы искусств – почти 8 тысяч учреждений.

Программой «Земский работник культуры», которую инициировала «Единая Россия» и поддержал Президент, воспользуются более 2,5 тысячи человек. Ежегодно будут строить не менее 350 спортивных комплексов и благоустраивать 5 тысяч городских пространств.

Растёт финансирование на здравоохранение. Предусматриваются ресурсы на модернизацию первичного звена, мероприятия по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Планируется развитие инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов – около 80 миллиардов рублей пойдёт на эти цели. Будет реализована программа долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами – она охватит более 500 тысяч человек. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» поддержку получат свыше 6 тысяч медиков.

Обеспечена поддержка регионов. В том числе механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Главное условие – высвободившиеся средства должны использоваться на инвестиции и развитие региональной инфраструктуры. На инфраструктурные бюджетные кредиты предусмотрели по 250 миллиардов в 2025 году и последующие годы. Продолжатся программы по расселению аварийного жилья и комплексному развитию территорий.

«Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме «Единая Россия» совместно с Правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время по поручению Председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева пройдёт заседание программной комиссии. Наша задача – максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты», – сообщил Якушев.

Напомним, проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Работу над документом «Единая Россия» вела вместе с Правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями Президента.

В сфере здравоохранения по инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий. Начнётся программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» представила в Минстрой.

Особое внимание в бюджете уделяется семьям с детьми – более 1,7 триллионов рублей предлагается выделить на программу улучшения жилищных условий этой категории граждан.