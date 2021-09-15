Айрат Фаррахов: Россиян чаще всего волнуют вопросы строительства дорог и качество ЖКУ

Больше всего обращений граждан, поступивших в систему «Мой депутат», связаны с темой строительства дорог регионального значения. Также многих граждан волнует качество оказания жилищно-коммунальных услуг, вопросы социальной политики, заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации Айрат Фаррахов.

Он отметил, что за последние дни в систему поступило около 5 тыс. обращений. Ежедневно фиксируется около 200 новых сообщений.

«Наша задача — взять отдельные вопросы и уточнить позицию граждан. Очень активно идут дискуссии о мошенничествах банков, благосостоянии дворов, а также смене часового пояса в отдельных регионах», — рассказал парламентарий.

Сегодня Айрат Фаррахов поговорил с россиянами по телефону и обсудил ход работы по решению социально значимых проблем.

Фото: © Дарья Сайфиева

Так, житель Волгоградской области Айдар оставил обращение об изменении часового пояса в регионе. Он предложил провести открытое голосование среди жителей по данному вопросу. Фаррахов объяснил, что мнение жителей региона по этому вопросу изменялось дважды за последние 5 лет и в итоге мнения волгоградцев разделились поровну.

Парламентарий обратил внимание на то, что к решению данного вопроса следует подключить экспертов.

«У нас есть все возможности сегодня изучить этот вопрос и рассмотреть все плюсы и минусы. Давайте вместе решим этот вопрос, рассмотрим мнение ученых и врачей. Поймем, каким образом смена часового пояса может повлиять на здоровье людей, на благосостояние, на позиции экономики и вместе примем решение», — сказал Фаррахов.

По его словам, по этой теме зафиксировано большое количество обращений, и вопрос обязательно будет решен.

Жительница одного из регионов РФ, которая предпочла остаться анонимом, поблагодарила Айрата Фаррахова и платформу «Мой депутат». По словам женщины, ее сын получил серьезную травму и долгое время не мог ходить, лежал в больнице. Отчаявшаяся мать обратилась на горячую линию с просьбой о помощи.

«Я была удивлена таким добрым отношением и тем, как оперативно взяли под контроль этот вопрос. Сегодня мой сын уже ходит без костылей. Выражаю огромную благодарность депутату Госдумы РФ Айрату Фаррахову», — написала она.

Россиянин по имени Сергей обратился к депутатам «Единой России» с просьбой увеличить нижнюю планку стоимости автомобилей, владельцы которых обязаны оплачивать «налог на роскошь». По словам гражданина, на момент введения этого налога в январе 2014 года нижняя планка стоимости для автомобилей составляла 3 млн рублей, при этом за семь лет закон о транспортном налоге не претерпел никаких изменений, а стоимость рубля значительно упала.

«Почти в каждой семье РФ есть автомобиль, а купить качественный автомобиль дешевле 3 млн сейчас практически невозможно. Хотелось бы, чтобы правительство подняло нижнюю планку налога с 3 млн хотя бы до 5-6 млн», — высказался мужчина.

Фаррахов отметил, что этот вопрос будет решаться постепенно, так как на сегодняшний день средства с транспортного налога направляются в дорожные фонды по всей стране для строительства дорог в регионах из-за отсутствия крупных источников постоянного финансирования. По его словам, вопрос возведения и ремонта дорог регионального значения — одна из самых частых тем обращений россиян.

Парламентарий заверил, что Правительство РФ работает над поиском дополнительных источников финансирования дорожных фондов.

«Я думаю, для финансового обеспечения строительства и ремонта дорог в регионах нужно искать более серьезные источники финансирования. Будем искать всевозможные способы решения этой проблемы без повышения налоговой нагрузки на граждан», — сказал депутат.

Фаррахов подчеркнул, что ключевой задачей Правительства России остается рост экономики и увеличение заработной платы граждан РФ.

Сервис «Мой депутат» продолжает свою работу по сбору наказов и предложений от жителей Республики Татарстан. Обратиться к партии «Единая Россия» можно несколькими способами: оставить наказ на сайте, позвонить по телефону 8 800 201 16 00 (или оставить свой номер для обратного звонка), а также написать в WhatsApp. Горячая линия работает ежедневно с 10:00 до 21:00 без выходных.