Фаррахов анонсировал три российско-китайских проекта в Татарстане и Чувашии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская и китайская стороны прорабатывают три новых проекта в Татарстане и Чувашии, сообщил депутат Госдумы Айрат Фаррахов на форуме «РОСТКИ» в Казани.

«Сегодня в проработке не только те два проекта, которые прозвучали вчера, – это завод в Иннополисе и проект, который в ближайшие месяцы откроется в "Алабуге". Мы ведем еще три проекта, которые связаны с качественным развитием на территории Татарстана, на территории Чувашской Республики», – сообщил Фаррахов, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Так, вчера председатель совета директоров НПЦ ВЕЗУМА Чэнь Цзиньсинь на круглом столе пригласил Раиса Татарстана Рустама Минниханова на открытие завода автокомпонентов в ОЭЗ «Алабуга» и анонсировал проект по строительству завода керамической плитки с инвестициями в 1,5 млрд рублей в Иннополисе.

Реализации обоих проектов способствовал Фаррахов, который попросил Минниханова о личной встрече с китайским инвестором.

«Это [личный контакт] действительно работает. В Китае не дают простых обещаний, не дают простых слов, они действительно очень долго анализируют, но, если они принимают решение, они действительно двигаются вперед», – заключил депутат Госдумы.