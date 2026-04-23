Фармаколог назвала таблетки и продукты, которые нельзя сочетать

Клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Мария Костылева в беседе с RT рассказала, что эффективность лечения часто зависит от продуктов, употребляемых при приеме таблеток.

«Лучше всего запивать таблетки простой водой, а вот чай и кофе могут повлиять на эффективность некоторых препаратов. Это связано с тем, что в этих напитках содержатся танины – вещества, обладающие вяжущими свойствами. Танины могут связываться с некоторыми лекарствами, например с препаратами, содержащими железо, и снижать их эффективность. Если вы выпили утренний чай или кофе, лучше отложить прием таблеток хотя бы на один-два часа», – дала совет Костылева.

В свою очередь, продукты и добавки с кальцием, как и магний с железом, способны снижать эффективность лечения антибиотиками и образовывать с ними нерастворимые комплексы. Витамин С может усилить побочные реакции при приеме противозачаточных, а препараты, снижающие кислотность желудка, – при приеме в одно время с антибиотиками.

При приеме препаратов, влияющих на свертываемость крови, не рекомендуется есть продукты с витамином К – зелень и некоторые овощи.

«Это поможет избежать снижения эффективности препарата и возможных тромбозов. Также при приеме антидепрессантов следует избегать продуктов, таких как выдержанные сыры, копчености и ферментированные продукты, так как они могут привести к повышению артериального давления и вызвать головную боль», – подытожила Костылева.