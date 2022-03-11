Фармацевты в Казани зарабатывают до 73 тыс. рублей в месяц

Зарплатный максимум для фармацевта в аптеках Москвы составляет 120 тыс. рублей., Санкт-Петербурга — 100 тыс., Казани — 73 тыс. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.ru.

«В Казани средние зарплаты фармацевтов составляют 50 тыс. рублей, а максимальные доходят до 73 тыс. рублей, если кандидат обладает определенными навыками. От 30 до 35 тыс. работодатели будут платить фармацевту, если он обладает средним профессиональным или неполным высшим образованием, имеет сертификат, знает технологии изготовления лекарственных средств, правила их хранения и отпуска, показания к назначению, а также имеет навыки работы с кассой», — отмечают специалисты.

От 35 до 37 тыс. рублей обещают кандидатам со всеми вышеперечисленными навыками, а также опытом работы фармацевтом от одного года. От 37 до 55 тыс. рублей в Казани готовы платить фармацевту со знанием ассортимента лекарственных препаратов и сопутствующих товаров и опытом работы от двух лет.

На самую высокую зарплату в размере от 55 до 73 тыс. рублей в Казани могут рассчитывать кандидаты с опытом работы фармацевтом или провизором от трех лет, высшим фармацевтическим или медицинским образованием , знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, опытом работы на аптечном складе.