«Фармацевтика как хлебный магазин – нужна каждый день»: Казань станет лекарственным хабом

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани логистический комплекс, в котором будет храниться до 20 тыс. позиций лекарств и медизделий. База будет снабжать не только республику, но и другие субъекты Приволжского федерального округа. Почему проект важен для татарстанцев и развития экономики региона – в репортаже «Татар-информа».

Рустам Минниханов дал старт работе логистического центра в Казани, который построила одна из крупнейших российских фармацевтических компаний – «Протек» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инвестиции в фармацевтический логоцентр составили около 2 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт работе логистического центра в Казани, который построила одна из крупнейших российских фармацевтических компаний – «Протек». Руководитель республики вместе с главой «Протека» Вадимом Музяевым, председателем совета директоров компании Вадимом Якуниным, мэром Казани Ильсуром Метшиным, министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым одновременно провели руками над сенсорной кнопкой «пуск», запустив в работу конвейер.

В логистическом центре будут храниться лекарственные средства, биологически активные добавки, изделия медицинского назначения, которые будут потом направляться потребителям. Площадь центра – 15 тыс. кв. метров, в том числе складская – 12 тыс. кв. метров. На базе одновременно может храниться около 11 тыс. позиций товаров, 60% из которых – лекарственные средства. В следующем году ожидается расширение ассортимента до 20 тыс. позиций. Центр сможет обрабатывать до 250 тыс. единиц продукции в сутки. Инвестиции в проект составили 1,9 млрд рублей.

Центр сможет обрабатывать до 250 тыс. единиц продукции в сутки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне очень приятно, что проект, который мы обсуждали в 2019 году, завершен несмотря на все сложности. Фармацевтика как хлебный магазин: нужна каждый день. И то, что мы приблизили к покупателям такой объем продукции, говорит о том, что группа компаний “Протек” поверила в республику», – отметил Рустам Минниханов.

По его словам, логистический центр напоминает модульный склад. «На самом деле, это сложнейшая специальная инженерная конструкция, которая решает задачи по обеспечению лекарствами. Наша задача – улучшение качества жизни людей. Но самое главное – их здоровье. Здоровье будет, если нас обеспечат всеми необходимыми препаратами», – подчеркнул Президент Татарстана.

Рустам Минниханов обратился к руководителям министерств и ведомств: «Просьба к моим коллегам – оказать содействие, чтобы этот проект был успешным и они [группа компаний] дальше задумались: может быть, еще что-то вместе сделаем?» – заключил он.

Вадим Музяев: «С открытием логистического центра жителям республики и близлежащих регионов будет доступна более широкая линейка аптечного ассортимента» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

База будет снабжать около 6 тыс. медучреждений и аптек в ПФО

Президент «Протека» Вадим Музяев заявил на церемонии, что открытие логистического центра в Республике Татарстан – часть стратегии инфраструктурного развития компании. Предполагается, что клиентами комплекса станут около 6 тыс. предприятий и организаций, в том числе более 400 учреждений здравоохранения и более 5,6 тыс. аптек в Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Коми, Кировской области и Пермском крае.

«Казань – перспективная локация для реализации возможностей нашей компании с точки зрения снабжения прилегающих регионов и развития клиентской базы: город отличается стабильным демографическим ростом и покупательной способностью населения. С открытием логистического центра жителям республики и близлежащих регионов будет доступна более широкая линейка аптечного ассортимента», – сказал он.

На первом этапе в логоцентре будет создано около 120 рабочих мест, в 2023 году планируется открыть еще около 50 вакансий.

Фарид Абдулганиев рассказал, что создание распределительного центра сделает более оперативной доставку лекарственных препаратов для потребителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Центр будет способствовать развитию в Татарстане интернет-торговли безрецептурными лекарствами»

Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента Татарстана Фарид Абдулганиев рассказал корреспонденту «Татар-информа», что создание распределительного центра сделает более оперативной доставку лекарственных препаратов для потребителей.

«Речь идет о безопасности населения, потому что наличие рядом распределительного центра крупнейшего логистического оператора в сфере фармацевтики гарантирует оперативную доступность необходимых лекарственных препаратов. Также наличие такого распределительного центра будет способствовать развитию в Татарстане интернет-торговли безрецептурными лекарственными средствами», – сказал он.

Абдулганиев напомнил, что переговоры о строительстве в Казани фармацевтического логистического комплекса начали вестись в 2019 году.

Площадь центра – 15 тыс. кв. метров, в том числе складская – 12 тыс. кв. метров. На базе одновременно может храниться около 11 тыс. позиций товаров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Компания “Протек” – это лидер российского рынка по производству и дистрибуции лекарственных препаратов. Перед тем как окончательно сделать стратегический выбор региона, где будет создан центр дистрибуции лекарственных средств всего Приволжского федерального округа, компания тщательно изучила рынок и пришла к выводу, что размещение их центра в Казани идеально подходит для оперативного обслуживания всех субъектов ПФО», – отметил он.

Депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Фаррахов добавил, что появление логистического центра позволит создать новые рабочие места в Казани.

«Логистический центр создаст дополнительные рабочие места, более высокую доступность, и поэтому это безусловно очень большое достижение для республики. Ведь представители компании выбрали не соседние субъекты, а именно Татарстан. Потому что здесь имеется очень большой хаб. Я считаю, что открытие логистического центра – очень правильное решение», – сказал он.

На первом этапе в логоцентре будет создано около 120 рабочих мест, в 2023 году планируется открыть еще около 50 вакансий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Появление логистического центра положительно отразится на здоровье населения, кроме того, станет шире выбор лекарств»

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов рассказал, что решение об открытии логистического центра в Татарстане обусловлено тремя причинами.

Первая причина, по его мнению, связана со стратегией развития компании и решением присутствовать в ключевых регионах страны.

«Также это может объясняться увеличением оборота компании в республике и в соседних регионах. Имевшийся склад не справлялся, и потребовалось построить новый. Кроме того, не исключено, что была пересмотрена схема работы компании, и Татарстан был выбран новым регионом для дальнейшего развития компании. В-третьих, как известно, заявлено о переориентации страны на Восток – не исключено, что новый склад может стать центром для получения лекарств из стран Азии и поставок им отечественных препаратов», – сказал он.

Он уточнил, что комплекс увеличит скорость снабжения лекарствами медицинских учреждений и аптек. «Появление логистического центра положительно отразится на здоровье населения, кроме того, станет шире выбор лекарств. Современный склад повысит уровень таких объектов в республике, подтолкнет к реализации подобных проектов компаний других отраслей», – заключил он.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru