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Спорт
20 августа 2022  19:38
Артур Халилуллов

Фарм-клуб «Ак Барса» потерпел унизительное поражение в матче с «Металлургом»

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Сегодня «Барс» разгромно проиграл в Саранске новокузнецкому «Метуллургу» со счетом 3:11. В первом периоде товарищеского матча «Магнитка» забросила четыре безответные шайбы.

После перерыва команда из Новокузнецка продолжила забрасывать шайбы, доведя счет до унизительных для казанцев 0:9. В заключительном периоде фарм-клуб «Ак Барса» сумел навязать борьбу «Металлургу». Итоговых счет 11:3 в пользу «Металлурга».

В составе «Барса» голами отметились Кирилл Крутов, Лев Стариков и Артур Бровкин.

Ранее «Ак Барс» опубликовал состав «Барса» на поездку в Саранск.

вратари: Илья Голубев, Вячеслав Пекса;

защитники: Николай Аверин, Всеволод Альметкин, Адель Курбанов, Константин Лучевников, Александр Любчич, Дмитрий Мужиков, Лев Стариков, Владимир Сычушкин, Камиль Фазылзянов;

нападающие: Артур Бровкин, Максим Быков, Артём Валеев, Руслан Галимзянов, Тимур Закиров, Дмитрий Кателевский, Олег Качеловский, Кирилл Крутов, Савелий Кувардин, Иван Меховов, Булат Миннеханов, Семён Терехов, Александр Хованов.

«Металлург» – «Барс» – 11:3 (4:0, 5:0, 2:3)

1:0 Ердаков (Маслов, 7:48, 5х4)

2:0 Филин (Рахимуллин, Шевченко, 8:10)

3:0 Ломако (Кицын, Ердаков, 10:51, 5х4)

4:0 Шевченко (Рахимуллин, Филин, 14:44)

5:0 Авраменко (Опалев, 22:16, 5х4)

6:0 Рахимуллин (Лыпкань, Шевченко, 28:19)

7:0 Авраменко (Теряев, 29:08)

8:0 Кицын (Наумов, Ердаков, 29:32)

9:0 Шевченко (Рахимуллин, 38:40, 5х4)

10:0 Мальцев (Родионычев, Опалев, 41:15)

10:1 Крутов (Терехов, 43:16)

10:2 Стариков (Валеев, Закиров, 46:36)

11:2 Кицын (Ердаков, 48:39)

11:3 Бровкин (Быков, 56:25)

#Ак барс #хоккей #барс
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