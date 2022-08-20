Фарм-клуб «Ак Барса» потерпел унизительное поражение в матче с «Металлургом»
Сегодня «Барс» разгромно проиграл в Саранске новокузнецкому «Метуллургу» со счетом 3:11. В первом периоде товарищеского матча «Магнитка» забросила четыре безответные шайбы.
После перерыва команда из Новокузнецка продолжила забрасывать шайбы, доведя счет до унизительных для казанцев 0:9. В заключительном периоде фарм-клуб «Ак Барса» сумел навязать борьбу «Металлургу». Итоговых счет 11:3 в пользу «Металлурга».
В составе «Барса» голами отметились Кирилл Крутов, Лев Стариков и Артур Бровкин.
Ранее «Ак Барс» опубликовал состав «Барса» на поездку в Саранск.
вратари: Илья Голубев, Вячеслав Пекса;
защитники: Николай Аверин, Всеволод Альметкин, Адель Курбанов, Константин Лучевников, Александр Любчич, Дмитрий Мужиков, Лев Стариков, Владимир Сычушкин, Камиль Фазылзянов;
нападающие: Артур Бровкин, Максим Быков, Артём Валеев, Руслан Галимзянов, Тимур Закиров, Дмитрий Кателевский, Олег Качеловский, Кирилл Крутов, Савелий Кувардин, Иван Меховов, Булат Миннеханов, Семён Терехов, Александр Хованов.
«Металлург» – «Барс» – 11:3 (4:0, 5:0, 2:3)
1:0 Ердаков (Маслов, 7:48, 5х4)
2:0 Филин (Рахимуллин, Шевченко, 8:10)
3:0 Ломако (Кицын, Ердаков, 10:51, 5х4)
4:0 Шевченко (Рахимуллин, Филин, 14:44)
5:0 Авраменко (Опалев, 22:16, 5х4)
6:0 Рахимуллин (Лыпкань, Шевченко, 28:19)
7:0 Авраменко (Теряев, 29:08)
8:0 Кицын (Наумов, Ердаков, 29:32)
9:0 Шевченко (Рахимуллин, 38:40, 5х4)
10:0 Мальцев (Родионычев, Опалев, 41:15)
10:1 Крутов (Терехов, 43:16)
10:2 Стариков (Валеев, Закиров, 46:36)
11:2 Кицын (Ердаков, 48:39)
11:3 Бровкин (Быков, 56:25)