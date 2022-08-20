Фарм-клуб «Ак Барса» потерпел унизительное поражение в матче с «Металлургом»

Сегодня «Барс» разгромно проиграл в Саранске новокузнецкому «Метуллургу» со счетом 3:11. В первом периоде товарищеского матча «Магнитка» забросила четыре безответные шайбы.

После перерыва команда из Новокузнецка продолжила забрасывать шайбы, доведя счет до унизительных для казанцев 0:9. В заключительном периоде фарм-клуб «Ак Барса» сумел навязать борьбу «Металлургу». Итоговых счет 11:3 в пользу «Металлурга».

В составе «Барса» голами отметились Кирилл Крутов, Лев Стариков и Артур Бровкин.

Ранее «Ак Барс» опубликовал состав «Барса» на поездку в Саранск.

вратари: Илья Голубев, Вячеслав Пекса;

защитники: Николай Аверин, Всеволод Альметкин, Адель Курбанов, Константин Лучевников, Александр Любчич, Дмитрий Мужиков, Лев Стариков, Владимир Сычушкин, Камиль Фазылзянов;

нападающие: Артур Бровкин, Максим Быков, Артём Валеев, Руслан Галимзянов, Тимур Закиров, Дмитрий Кателевский, Олег Качеловский, Кирилл Крутов, Савелий Кувардин, Иван Меховов, Булат Миннеханов, Семён Терехов, Александр Хованов.