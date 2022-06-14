Фарм-клуб «Ак Барса» подписал 32-летнего хоккеиста Макарова

Казанский клуб «Барс» подписал контракт с 32-летним форвардом Данилом Макаровым на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, что «Барс» является фарм-клубом «Ак Барса» и выступает в ВХЛ.

Воспитанник «Ак Барса» Данил Макаров в прошлом сезоне выступал за воронежский «Буран», где набрал 30 (13+17) очков при показателе полезности «-22» в 50-ти матчах.

Хоккеист родился в Казани. Выступал в командах: «Ак Барс-2», «Барс», «Ирбис», «Нефтяник», «Дизель» и «Буран».

В чемпионатах ВХЛ форвард провел 404 матча и набрал 184 (95+89) очка с показателем полезности «-50».