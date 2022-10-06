Фарит Ялалов: Татарская онлайн-энциклопедия по популярности уступает только «Википедии»

Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

Онлайн-версия татарской энциклопедии, разработанной татарстанскими учеными, востребована интернет-пользователями не меньше, чем популярный сайт «Википедия», заявил заместитель директора Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, доктор педагогических наук Фарит Ялалов. Такие сведения он привел на всероссийской конференции «Историко-культурное наследие российской деревни: сохранение и развитие», которая проходит 6 октября в Казани.



«В 2021 году мы завершили работу над многотомной Татарской энциклопедией. В ней 13 томов. Шесть томов на русском языке, семь – на татарском. Еще до завершения работы над последним томом мы решили сделать его онлайн версию. В декабре 2018 года он был размещен в Интернете. Сегодня портал Tatarica среди российских энциклопедических изданий, уступая только Википедии, находится на втором месте” рассказал Фарит Ялалов.



На портале Tatarica представлена половина материалов Татарской энциклопедии. Ученый подчеркнул, что разработанный Институтом Татарской энциклопедии и регионоведения источник стал достоянием народов России.



IX Всероссийская (XVII средневолжская региональная) конференция историков-аграрников, археологов, этнографов и других специалистов Евразии «Историко-культурное наследие российской деревни: сохранение и развитие» организована Институтом Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. На конференции поднимались проблемы сохранения самобытного национально-культурного наследия народов России, в том числе татар в их местах компактного проживания.