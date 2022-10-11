Фарит Ханифов: «Впервые в республике за год дорог строят больше, чем на 190 млрд рублей»

Когда построят долгожданный обход села Сокуры в Лаишевском районе, какие узкие места разошьют в этом году дорожники Казани и зачем министру транспорта новый заместитель, рассказали сегодня на брифинге в Доме Правительства Татарстана в преддверии дня работника дорожного хозяйства.

Дороги в таком объеме в нашей республике не строили никогда

«У дорожников пока нет времени на праздники: они сейчас завершают строительный сезон», — сказал на пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов. Поэтому, свой профессиональный праздник в третье воскресенье октября они отметят «на посту».

Министр подчеркнул – таких объемов дорожного строительства в Татарстане еще не было: «Сегодня строятся объекты огромные, стратегические».

Так, по словам Ханифова, в 2022 году впервые за всю историю дорог в республике строят больше, чем на 190 млрд рублей. Самая большая из них — трасса М12 Москва – Казань. По территории Татарстана проходят 7 и 8 этапы дороги: от Чувашии до развязки Шали-Бавлы. В этом году на них направят 101 млрд рублей.

Второй крупный дорожный проект — трасса М7, которая существенно изменится. «Это наш долгожданный обход городов Набережные Челны и Нижнекамск – 81,5 км. На сегодняшний день экспертиза пройдена по всем этапам и на всех трех этапах работы начаты»,— сообщил он.

Глава дорожного министерства обратил внимание на то, что этот обход одновременно еще и продолжение дороги Набережных Челнов «в четырехполосном исполнении» до нашей границы с республикой Башкортостан. «К 2024 году [исполнится] заветная мечта – вся трасса М7 по нашей республике пройдет в четыре полосы категории 1Б», — озвучил Ханифов планы.

Третий большой проект, это, конечно же, участок Алексеевск – Альметьевск в рамках дороги Шали – Бавлы. «Речь идет о первом участке, который сегодня уже реализуется: 145 километров из 250», — пояснил докладчик. Она разделена на три этапа. На всех этапах работы начаты. На первый-второй этап получены экспертизы, заключены контракты. Третий этап еще только отдан на экспертизу. Она ожидается в ноябре и тогда работы начнут и там.

«Эта дорога имеет свою уникальную особенность, и Президент Татарстана [Рустам Минниханов] говорит, что эта дорога самая важная для нашей республики: она соединяет две федеральные дороги М5 и М7, а также является отрезком дороги Европа – Западный Китай», — рассказал министр.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К 2024 году должны привести в норму больше половины региональных дорог

Ханифов также сообщил, что ремонт дорог Татарстана в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году выполнен в полном объеме. «По национальному проекту к 2024 году мы должны достигнуть промежуточных результатов: доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составлять не менее 51,6%, а по дорогам улиц трех наших агломераций — 85%», — сказал министр. Он подчеркнул, что на сегодняшний день региональные дороги приведены в нормативное состояние на 50,3%, а агломераций — на 83%.

Глава профильного министерства добавил, что ремонт региональных дорог в этом году в рамках нацпроекта выполнен в полном объеме на сумму 490 млн рублей. В частности, они сделаны от и до в трех агломерациях: Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской. Объемы финансирования составили 5,6 млрд, почти 1,4 млрд и 490 млн рублей соответственно.

По программе ремонта мостов в рамках нацпроекта финансирование составило почти 1,9 млрд рублей. На сегодняшний день работы на 21 объекте выполнены на 82%. Министр отметил, что программа стартовала в этом году и завершится в 2024 году. Общее финансирование по ней составит 9 млрд рублей.

Фото: © «Татар-информ»

В помощь Самара, Беларусь и новый замминистра

Фарит Ханифов заметил, что в связи с таким объемом работ ресурсов у самой республики может не хватить. Поэтому привлечены крупные организации. В частности, в Татарстане уже сейчас трудятся на строительстве обхода Набережных Челнов и Нижнекамска самарские дорожники, на трассе Шали-Бавлы — рабочие пятого треста «Белавтодора» из Белоруссии, планируется привлечь также и их коллег из первого треста.

Кроме того, Ханифов по просьбе «Татар-информа» раскрыл интригу, связанную с его новым замом по дорогам. На недавних парламентских слушаниях Премьер-министр республики Алексей Песошин упомянул о том, что в министерстве транспорта теперь есть заместитель, отвечающий за стоимость дорог. Ханифов подтвердил, что такой зам, в функции которого входит вопрос ценообразования дорожного строительства, у него действительно появился. «Сегодня вопросы организации строительства, логических и технических решений крайне важны», — отметил министр. Более того, возникла «острая необходимость развития и ценовых параметров стройки».

Поэтому, по его словам, Президент республики поддержал идею о том, чтобы в министерстве транспорта ровно на три года до завершения строительства, прежде всего, М12, М7, автодороги Шали-Бавлы появился четвертый заместитель министра. Им стала Лилия Сафиуллина, ранее трудившаяся в казанском филиале, а затем и Приволжском филиале в Самаре «Главгосэкспертизы России». Ей поручена корректировка программ «в части оптимизации стоимости».

На ремонт и строительство дорог в Казани – 16,7 млрд рублей

«Строительство дорог — это только часть тех дорожных важных мероприятий, которые проводятся в Казани, — заявил заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Игорь Куляжев.

По его словам, в прошлом году столица выделила на дорожные работы 25,6 млрд рублей. В том числе 1 млрд рублей — на ремонт дорог по проекту «Безопасные и качественные автодороги», 5,4 млрд — на ремонт улично-дорожной сети, нанесение дорожной разметки и т.д. По словам чиновника, это было реализовано за счет республиканского бюджета. Непосредственно на строительство и реконструкцию дорог ушло 16,7 млрд рублей. Кроме того, он напомнил, что в Татарстане дейсвует инициированная Президентом республики программа по ремонту дворов «Наш двор». В этом году на эти цели было выделено 2,6 млрд рублей.

Куляжев перечислил, что по программе «Безопасные и качественные автодороги» по нацпроектам был начат ремонт на таких объектах, как улица Четаева от Бондаренко до Абсалямова, улица Центральная в поселке Салмачи, улица Восход, улицы Энергетиков, Амирхана, Чуйкова и улица Мира. На четырех объектах работы завершены на 100%, отчитался он, на двух объектах «буквально устраняются последние замечания и подрядчик сдает дороги эксплуатирующим организациям».

Сотрудник мэрии с удовлетворением ответил, что при этом было ликвидировано больше 40 «узких» мест, где регулярно происходили ДТП. Если в 2017 году более чем в 250 авариях пострадали 2353 человека, то в прошлом году самих ДТП было отмечено на 500 меньше, а число пострадавших сократилось на 600: «При том, что количество транспорта только увеличивается». По словам чиновника, для устранения аварийности ремонт был начат на 14 улицах. В их числе он назвал проспекты Ямашева и Победы, мост Миллениум. Общая площадь ремонта составила порядка 500 тыс. «квадратов». 44 млн рублей в этом году были направлены на ремонт подъездов к садоводческим обществам.

Куляжев порадовался той «беспрецедентной сумме, которая была направлена на решение дорожных проблем, которые «накопились в Казани и требовали решения на протяжении долгих лет». «Наконец, исполняются наши давние мечты. Это, прежде всего, реконструкция Горьковского шоссе с организацией непрерывного движения», — подчеркнул он. По словам спикера, в этом году были продолжены работы и по строительству дублера Горьковского шоссе и Вознесенского тракта, реконструкции Осиновской улицы. Все это, уверен он, «позволит значительно улучшить дорожно-транспортную ситуацию и уменьшить «пробки». Особенно в часы пик.

Замруководителя исполкома также сообщил, что завершена реконструкция участка в 1,5 км дороги-дублера Горьковского шоссе до улицы Несмелова до Адмиралтейского пруда и в высокой степени готовности находится участок четырехполосной дороги от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий. По его словам, для строительства этой дороги было выкуплено более 300 земельных участков на сумму 275 млн рублей. Кроме того, при подготовке строительства и в процессе самих работ для участка дороги в 5 км было «проложено-переложено» более 25 километров инженерных коммуникаций. Сейчас продолжение дублера прошло госэкспертизу, дальнейшие работы готовятся.

Куляжев напомнил, что эта дорога в том числе важна и для тех горожан, которые получили жилье по социальной ипотеке. Реконструкция Горьковского шоссе, по его словам, имеет большое значение для транспортной инфраструктуры города в целом. Как и Вознесенский тракт — он возводится по графику.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выезд из «Салават Купере» сдадут на днях

К слову, выезд из микрорайона «Салават Купере» и села Осиново на Горьковское шоссе по улице Осиновской в Казани планируют открыть уже вот-вот, сообщил Фарит Ханифов. «Улицу Осиновскую мы вводим в эксплуатацию буквально на днях, и 14 октября планируем подписать акт ввода и запустить движение по этому объекту», – сказал министр. Он отметил, что строительство дороги обошлось в 1,1 млрд рублей, полученных из федерального бюджета в рамках инфраструктурного кредита:

«Совершенно новый источник финансирования: бюджетные деньги, получаемые республикой для строительства в режиме «здесь и сейчас», с последующим погашением кредита». Министр добавил, что всего Татарстан получил 10,4 млрд рублей по этому кредиту. Средства были направлены на три объекта: реконструкцию улицы Осиновская и Горьковского шоссе, а также на строительство Вознесенского тракта.

А вот что касается объезда вокруг деревни Сокуров, где в часы пик наблюдаются многокилометровые пробки, это дело не ближайшего времени. Иначе говоря, о том, чтобы приступить к прокладке дороги в этом году, речи не идет. Начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Ильдар Мингазов сообщил, что сейчас проект, который его разработчики называют «малый южный объезд Сокуров», проходит экспертизу.

«Мы выбрали так называемый “малый южный обход Сокуров”, чтобы не затрагивать земельные участки и бизнес-проекты», – рассказал Мингазов. По его словам, после строительства дороги в обход Сокуров длиной 6 км начнется реконструкция дорог с 20-го по 43-й километр [участок дороги Р-239] . Эти работы включены в пятилетний план, предполагается, что завершатся они к 2027 году».