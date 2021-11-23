Фарит Ханифов: Вопрос строительства новой трамвайной линии в Нижнекамске прорабатывается

Вопрос строительства новой трамвайной линии в Нижнекамске прорабатывается. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Нижнекамск ставит вопрос о строительстве трамвайной ветки, чтобы связать большой микрорайон Южный с центром города. Ищем подходы. Не секрет, что строительство трамвайных дорог — это три больших вопроса. Кроме самого передвижного состава, необходимо еще строительство рельсовых дорог и контактной сети. Сказать, что в 2022 году мы начнем строить эту линию, я не могу. Но в планах работ этот вопрос ставится», — заявил глава Миндортранса.

Ханифов отметил, что также прорабатывался вопрос возможности замены старых трамвайных путей, добавив, что и подвижной состав достаточно изношен.

«На трамвайную ветку поэтапно необходимо 1 млрд и 2 млрд рублей. Мы заявились в программы, в национальный проект „Безопасные качественные дороги“, в том числе по замене общественного транспорта. В Нижнекамске сегодня задача номер один — организация пассажирских перевозок именно автобусами. Надо наладить эту систему», — подчеркнул он.

Министр заметил, что в некоторых российских городах ремонт трамвайных путей включают в программу дорожного строительства. «Не под силу без ремонта, [которого не было] 40 с лишним лет, трамвайному управлению Нижнекамска и Набережных Челнов эту работу провести самостоятельно. Ищем варианты. Рельсовый транспорт — самый дисциплинированный и эффективный», — заключил он.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», как и другие нацпроекты, реализуется в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.