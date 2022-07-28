Фарит Ханифов: Вопрос, будет ли платным проезд по Вознесенскому тракту, еще не решен

У властей Татарстана и Казани пока нет ответа на вопрос, будет ли въезд в столицу республики по Вознесенскому тракту платным или нет. Всё будет зависеть от источников и объемов финансирования. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в эфире #Татарстан Онлайн.

«Будет он (въезд — прим. Т-и) платным или бесплатным, вопрос открытый. Честно говоря, если дорога будет платной, как и на М12, рассматривается возможность для местных жителей, которые без этой дороги просто не могут, чтобы они имели въездной бонус. Но хочу сказать, что платные дороги имеют огромный плюс. На их строительство можно привлечь большие гранты — до 50–60% стоимости самой дороги. И вот здесь вопрос — хватит своих денег, будет так, а если надо будет искать деньги, будем принимать решение. Конечно же, не единолично, это решения республиканского и городского уровня. Пока есть финансы, работаем. Нельзя ставить вопрос платности или бесплатности Вознесенского тракта, сегодня задача номер один — строить дорогу. Деньги есть — работы ведутся», — заявил министр.

Вознесенский тракт — строящаяся широтная магистраль в Казани, в будущем — часть скоростного автомобильного коридора, соединяющего Оренбургский тракт с федеральной магистралью М7 «Волга».