Фарит Ханифов: Автобусы в Татарстане старше пяти лет изношены на 70%

В Татарстане износ автобусов пяти и более лет составляет около 70%, а автобусы старше 10 лет изношены на 26%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Среднесписочное количество подвижного состава автомобильного и городского электрического транспорта насчитывает более двух тысяч единиц, обслуживающих 801 регулярный маршрут», – рассказал докладчик. Он добавил, что Татарстан планирует участвовать в новой программе по обновлению пассажирского транспорта.

В прошлом году в республике прове6ли работу по обследованию маршрутной сети и разработке документов транспортного планирования Казани, Альметьевска, Бугульмы, Зеленодольска и Лениногорска. К этой работе привлекли специализированные транспортные институты, с участием которых подготовлены финансово-обоснованные предложения по развитию муниципального общественного транспорта, отметил Ханифов.

В результате, по его словам, для этих городов разработаны документы транспортного планирования. «Стоит продолжить работу в данном направлении и другим муниципальным образованиям республики», – подчеркнул глава Миндортранса.

Транспортные предприятия Татарстана за прошлый год перевезли 370,7 млн пассажиров, что на 14% больше по сравнению с 2021-м. На субсидирование автотранспортной отрасли было направлено 2,5 млрд рублей.