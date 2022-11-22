«Подходим к абсолютному рекорду»: На какие дороги в Татарстане направили 200 млрд рублей

Как идет в Татарстане строительство федеральных трасс М12 и М7 в Татарстане, когда начнутся работы на обходе села Сокуры в Лаишевском районе и почему не планируется расширять Мамадышский тракт в Казани, рассказали сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.

Фарит Ханифов рассказал, что на федеральные дороги направили 126,5 млрд рублей. На региональную программу дорожных работ выделено 67,5 млрд рублей Фото: prav.tatarstan.ru

«Мы подходим к абсолютному рекорду»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что в этом году в строительство, реконструкцию и ремонт дорог вложено 194 млрд рублей. «В этом году дорожные работы в республике выполнены в рекордных цифрах. Мы подходим к абсолютному рекорду. Это, конечно же, благодаря политике Правительства России и Президента Татарстана Рустама Минниханова», — заявил глава Миндортранса РТ.

Ханифов отметил, что сумма, направленная на федеральные дороги, составила 126,5 млрд рублей. На региональную программу дорожных работ выделено 67,5 млрд рублей.

Среди федеральных проектов – строительство трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. На ее участке в Татарстане протяженностью 90 километров уже уложен асфальт. «По территории республики пройдет 142 километра этой трассы. Все работы ведутся по графику. Выполнено 130 километров земляного полотна», – рассказал спикер.

Автомагистраль в Татарстане включает мост через Волгу протяженностью 3,3 километра. Здесь уже надвинуто 1,4 тыс. метров пролетных строений. Построены 2 из 74 искусственных сооружений. Всего на строительство трассы М12 в республике в этом году выделен 101 млрд рублей.

Кроме того, строится обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью более 81 километра для автодороги М7. В этом году из федерального бюджета на работы направлено 5,8 млрд рублей.

Также по государственно-частному партнерству строится платный участок Алексеевское – Альметьевск автодороги Шали – Бавлы. «Протяженность – 145 километров, стоимость – более 83 млрд рублей. На сегодня земляное полотно выполнено на 79 километрах, конструкция дорожной одежды с нижними слоями покрытия – на 59 километрах», – подчеркнул министр.

Автомагистраль Москва – Нижний Новгород – Казань в Татарстане включает мост через Волгу протяженностью 3,3 километра Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Достигнуто соглашение о строительстве обхода Сокуров»

Журналисты поинтересовались, какие работы проводятся на автодороге Казань – Оренбург и когда планируется строительство обхода села Сокуры в Лаишевском районе. Фарит Ханифов отметил, что участок автодороги в районе Сокуров обеспечит выход к платной трассе М12, на которой будет возведен крупный путепровод. Недалеко от этого села также строится мост через Мешу.

«Благодаря диалогу Президента Татарстана с руководством Росавтодора достигнуто соглашение, которое поддержано вице-премьером Маратом Хуснуллиным, о строительстве обхода. Этот объект проектируется. Думаю, что на следующий год увидим проект с положительной экспертизой. И, как говорят наши федеральные коллеги, в пятилетнюю программу эта работа включена. Будем ожидать качественную стройку», – заявил глава Миндортранса.

Начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов подтвердил, что проект действительно включен в федеральный пятилетний план дорожных работ на период реализации с 2024 по 2027 год. «Программу пятилетнего плана сформировали, но ожидаем, что будет сдвиг на 2023 год, чтобы отработать с проектным институтом по прохождению экспертизы, а затем начать работы по строительству обхода Сокуров. Хотелось бы уже передать проект на госэкспертизу в первом квартале 2023 года», – заметил спикер.

Мингазов пояснил, что проект предполагает реконструкцию участка трассы Казань – Оренбург протяженностью 7 километров и строительство обхода длиной 6 километров. Более того, около 1 млрд рублей заложено на выкуп по рыночной стоимости участков, которые попадут под строительство дороги.

Илдар Мингазов подтвердил, что проект действительно включен в федеральный пятилетний план дорожных работ на период реализации с 2024 по 2027 год Фото: prav.tatarstan.ru

«Это компенсационные выплаты. Но на сегодня там крупных объектов нет, – подчеркнул он. – Определили транспортный коридор, который учтен в генплане Лаишевского района. Это так называемый малый южный обход поселка Сокуры».

Кроме того, планируется расширить с четырех до шести полос участок протяженностью 2,6 километра автодороги Казань – Оренбург от РКБ до развязки в сторону села Усады.

«Расширение Мамадышского тракта не планируется»

Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев напомнил, что в столице Татарстана продолжается строительство дублера Горьковского шоссе. Работы завершены на участке от улицы Несмелова до Адмиралтейского пруда протяженностью 1,5 километра.

«На данный момент в высокой степени готовности находится участок четырехполосной автодороги от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий длиной 4,7 километра. В этом году он будет введен в эксплуатацию», – сообщил он.

Продолжается строительство дублера Горьковского шоссе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спикер также рассказал о проектах, которые должны разгрузить Мамадышский тракт в Казани, уточнив, что его расширение не планируется. «Задержка движения происходит в большей степени, согласно анализу дорожной ситуации, там, где сейчас построили жилые комплексы и установили светофор — на пересечении Мамадышского тракта с улицей Рахлина. В этом месте мы проектируем дорожную развязку, которая позволит без остановки проезжать этот перекресток. Будут построены две разворотные петли, организовано прямое движение. Движение налево будет запрещено», — проинформировал замруководителя исполкома.

По словам Куляжева, в настоящее время ведется проектирование и план проекта уже «на выходе». Кроме того, для оптимизации движения на Мамадышском тракте предусмотрено проектирование дороги по улице Патриса Лумумбы.

«Это участок, который проходит от старого аэропорта вдоль администрации Советского района и выходит к улице Космонавтов. По генеральному плану Казани есть коридор, по которому должна пройти шестиполосная дорога. Должен появиться путепровод и развязка на пересечении улицы Космонавтов и Патриса Лумумбы», — заметил он.

Игорь Куляжев: «Если будет финансирование, то сразу готовы приступить к реализации» Фото: prav.tatarstan.ru

Он подчеркнул, что реализация этих проектов позволит улучшить движение на Мамадышском тракте, но все будет зависеть от финансирования. «То есть мы, забегая вперед, проекты делаем, они будут готовы, пройдут государственную экспертизу. Если будет финансирование, то сразу готовы приступить к реализации», — сказал Куляжев.

«Дорожные организации запаслись всеми необходимыми материалами»

Вторая часть брифинга была посвящена содержанию дорог в зимних условиях. Глава Миндортранса Фарит Ханифов заверил, что дорожные организации в Татарстане полностью готовы к работе зимой и запаслись всеми необходимыми материалами. «Программы были сверстаны так, что до 5 млрд рублей предусмотрено на содержание», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства.

Директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов добавил, что в распоряжении дорожных организаций есть свыше 1,1 тыс. единиц снегоуборочной техники, для борьбы с гололедом на дорогах подготовлено 335,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. «Этого достаточно для зимнего содержания региональных дорог», – заявил он.

Эдуард Данилов добавил, что в распоряжении дорожных организаций есть свыше 1,1 тыс. единиц снегоуборочной техники Фото: prav.tatarstan.ru

Что касается обслуживания федеральных трасс в Татарстане, то, по словам начальника «Волго-Вятскуправтодора» Илдара Мингазова, противогололедный заготовлен в полном объеме – имеется именно 148 тыс. тонн песко-соляной смеси и 8 тыс. тонн чистой соли. Задействовано более 377 единиц дорожной техники.

«Объем финансирования работ по содержанию действующей сети федеральных автомобильных дорог в Татарстане в этом году составил 2 млрд рублей, на ежедневные работы предусмотрено 1,7 млрд рублей. В текущем году примерно 53% от финансирования идет на содержание дорог в нормативном состоянии. 900 млн рублей только на зимнее содержание», – заметил он.

«Один из приоритетных вопросов – полностью обеспечить город снегоплавилками»

В Казани парк снегоуборочной техники включает 597 машин. В этом году он был обновлен – закуплено 49 комбинированных дорожных машин, рассказал Игорь Куляжев. «Противогололедные материалы приобретены полностью – 74 тыс. тонн песко-соляной смеси и более 11 тыс. тонн двухфазного реагента, еще 6,5 тыс. тонн будет закуплено до конца декабря», – сообщил замруководителя исполкома.

Он уточнил, что утилизация снега производится на семи снегоплавильных пунктах, которые за сутки перерабатывают около 15 тыс. куб. метров снега. Более того, исполком согласовал с Минэкологии десять мест временного размещения снега в случае аномальных снегопадов.

В Казани парк снегоуборочной техники включает 597 машин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Первый снегопад прошел. За двое суток, с 18-го по 19-е ноября, выпало около 31% от месячной нормы осадков. Для дорожников испытание не то, что выпадает большое количество снега, а то, что большое количество снега выпадает в короткий промежуток времени. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы его вывезти с дорог и обеспечить безопасность движения. За этот период на снегоплавилках утилизировано 17 тыс. тонн снега», – подчеркнул спикер.

По словам Куляжева, места временного складирования снега позволят обеспечить чистоту дорог, поскольку «снегоплавильные пункты со сверхнормативными снегопадами не справляются». «Один из приоритетных вопросов, которые Казань для себя ставит, – полностью обеспечить город снегоплавилками, чтобы безопасно перерабатывать снежную массу», – отметил он.

Замруководителя исполкома также заметил, что в столице Татарстана может появиться еще два снегоплавильных пункта. «Есть два проекта в работе. Мы предлагаем расширить снегоплавильные пункты на проспекте Победы. Там три камеры, можно построить и четвертую. И еще одну построить в районе Речного техникума. Там тоже земельный участок позволяет. И стоит канализационная насосная станция, которая обладает хорошей мощностью и может большие массы снега плавить. Но возникает вопрос финансирования, который позволит нам эту проблему решить», – пояснил он.

Для строительства снегоплавильных пунктов необходимо несколько условий, добавил спикер. «Нужно найти свободный земельный участок. А в Казани с землей дело не очень хорошо обстоит. И должно быть наличие канализационного коллектора большого диаметра. Именно за счет канализационной воды происходит подтопление снежной массы», – резюмировал он.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»