Фарит Ханифов: Третий пассажирский терминал аэропорта Казани построят поэтапно

Третий пассажирский терминал аэропорта Казани будет строиться поэтапно. Концепция развития воздушной гавани разработана и утверждена. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на пресс-конференции.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение приступить к проектированию. Нужно будет написать техническое задание и определимся со строительным институтом. Это будет, наверное, уже в ближайшее время», — рассказал глава Миндортранса.

Он напомнил, что 8 декабря Рустаму Минниханову и членам Совета директоров был представлен новый мастер-план по развитию Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая на период до 2050 года.

«Был принят мастер-план, который подготовила голландская компания. На совете директоров была принята и одобрена стратегия развития аэропорта Казани до 2050 года. Основные направления — обеспечить дальнейшее развитие низкобюджетных маршрутов, грузового транспортного узла и управление всеми видами элементов, которые касаются деятельности аэропорта», — отметил Ханифов.

По его словам, финансовые средства на строительство третьего терминала рассчитаны, но решено строить его поэтапно. «Можно построить слишком большой терминал и остаться с полупустыми помещениями. Поэтапность позволит имеющимися средствами выполнить задачу. В концепции аэропорта за 2009 год был показатель 2,5 млн пассажиров, который должны были достичь только к этому времени, а сейчас — 4 млн человек, то есть плюс 1,5 млн», — пояснил глава Миндортранса.

Кроме того, планируется развивать грузовые перевозки. И уже определили место, где будут находиться два склада — каждый по 4 тыс. кв. метров. «Итого 8 тыс. кв. метров. Этого будет достаточно, чтобы аэропорт Казани работал как грузовой хаб ближайшие десятки лет», — подчеркнул Ханифов.

Он добавил, что также определена площадка в зоне аэропорта, где будут ремонтировать и проводить техобслуживание больших воздушных судов.