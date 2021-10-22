Фарит Ханифов: Татарстан активизирует строительство автодорог с бетонным покрытием

Татарстан будет активизировать строительство автомобильных дорог с бетонным покрытием, поскольку это одно из перспективных направлений развития транспортной инфраструктуры. Об этом заявил на совещании министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Сегодня Фарит Ханифов побывал на производственном объединении „Елабужский автомобильный завод”. После осмотра экспозиции на территории производства дорожно-строительной техники министр провел совещание, посвященное строительству цементобетонных дорог в Татарстане», — отметили в ведомстве.

Руководитель Миндортранса заметил, что в Татарстане активно развивается дорожное строительство, причем большое внимание уделяется местной и региональной сети. «Поэтому назрела тема, чтобы больше нашего оборудования и наших материалов использовалось во время дорожных работ. Сегодня руководство „Елабужского автомобильного завода” показало, каким образом эту нишу, забитую импортной техникой, мы можем заменить на российскую. Идет большая государственная стройка, поэтому мы должны поддерживать отечественного производителя и промышленность Татарстана», — подчеркнул он.

Еще в 2011 году АО «ПО ЕлАЗ» освоило производство новой техники европейского уровня — экскаватора-погрузчика ELAZ-BL. Всего произведено более тысячи таких машин.

В этом году предприятие решило расширить модельный ряд дорожной спецтехники и начало выпускать автогрейдеры ELAZ2021 и гусеничные бульдозеры D20. Первый D20 съехал с конвейера именно сегодня. Планируется ежемесячно выпускать по четыре автогрейдера и по десять гусеничных бульдозеров.