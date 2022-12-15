Фарит Ханифов: «Есть уникальные мощности по строительству дорог в России, в Татарстане»

Как будут развивать аэропорт Казани, какое обновление ждет парк речных судов и почему трассу М12 могут запустить на год раньше, рассказал журналистам на итоговой пресс-конференции глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов.

Фарит Ханифов подвел итоги года на предновогодней встрече с журналистами

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

«Принята и одобрена стратегия развития аэропорта Казани до 2050 года»

Пресс-конференцию Фарит Ханифов начал с интересной новости. По его словам, концепция развития аэропорта Казани разработана и утверждена. «Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение приступить к проектированию. Нужно будет написать техническое задание, и определимся со строительным институтом. Это будет, наверное, уже в ближайшее время», — сказал он

Глава Миндортранса напомнил, что 8 декабря Минниханову и членам Совета директоров был представлен новый мастер-план по развитию Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая на период до 2050 года.

«Был принят мастер-план, который подготовила голландская компания. На совете директоров была принята и одобрена стратегия развития аэропорта Казани до 2050 года. Основные направления — обеспечить дальнейшее развитие низкобюджетных маршрутов, грузового транспортного узла и управление всеми видами элементов, которые касаются деятельности аэропорта», — отметил Ханифов.

По словам министра, финансовые средства на строительство третьего пассажирского терминала рассчитаны, но решено строить его поэтапно. «Можно построить слишком большой терминал и остаться с полупустыми помещениями. Поэтапность позволит имеющимися средствами выполнить задачу. В концепции аэропорта за 2009 год был показатель 2,5 млн пассажиров, который должны были достичь только к этому времени, а сейчас — 4 млн человек, то есть плюс 1,5 млн», — пояснил он.

Кроме того, планируется развивать грузовые перевозки. И уже определили место, где будут находиться два склада — каждый по 4 тыс. кв. метров. «Итого 8 тыс. квадратных метров. Этого будет достаточно, чтобы аэропорт Казани работал как грузовой хаб ближайшие десятки лет», — подчеркнул Ханифов.

Финансовые средства на строительство третьего пассажирского терминала рассчитаны, но решено строить его поэтапно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он добавил, что также определена площадка в зоне аэропорта, где будут ремонтировать и проводить техобслуживание больших воздушных судов.

«Если отремонтируем суда, то их количество увеличим до 15 единиц»

В беседе с журналистами Фарит Ханифов рассказал и о планах по развитию водного транспорта. Поручение по ремонту теплоходов и строительству новых речных судов ранее дал Президент республики Рустам Минниханов.

«За 2023-2024 годы должны ввести в эксплуатацию шесть “Метеоров-2020” производства Зеленодольского завода имени Горького. От нижегородского метеора наш отличается шириной, комфортабельностью, мощью и так далее, но на 50 млн рублей дороже. Два из этих метеоров мы уже увидим в следующем году», – рассказал Ханифов.

Он добавил, что руководитель республики также поручил выкупить уже построенное пассажирское судно проекта А-217, рассчитанное на 160-170 пассажиров. Оно может ходить с ранней весны до поздней осени.

В навигацию этого года для регулярных перевозок пассажиров были задействованы девять теплоходов, хотя еще в 2019 году их было 14 единиц. «Так каждый год мы теряли по одному, по два судна, они уходят на ремонт. В прошлом году водным транспортом перевезли 334 тыс. человек, а в этом году упали до 317 тыс. пассажиров», – посетовал министр.

Впрочем, по его словам, уже подготовлена программа ремонта и реконструкции судов, «которые стояли на холодном отстое». Глава Миндортранса заверил, что минимум пять судов будут отремонтированы и запущены до начала навигации следующего года. «Если отремонтируем суда, то их количество увеличим до 15 единиц. А пассажиропоток планируем нарастить за год-два до 500 тыс. человек», – заметил министр.

Минимум пять судов будут отремонтированы и запущены до начала навигации следующего года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, рассматривается возможность перевести пассажирские суда во время ремонта на газомоторное топливо. «Такой опыт у нас был – это “Чайка”, которая сегодня в Питере. Попытаемся у наших грузовых и пассажирских судов заменить двигатель или найти другой способ. Но газ на реку в любом случае придет. Думаю, что вопрос с газовой заправкой на реке в ближайшее время будем решать», – подчеркнул спикер.

В республике сейчас имеется 22 дебаркадера и восемь причалов. Большинство дебаркадеров будут реконструированы, а часть из них отремонтируют. «Нужно сделать их привлекательным для туристов. Восемь-десять имеют традиционный контур и фасад, привычный нашим жителям. Они десятками лет стояли на реке. Их будем приводить в соответствие, внешний вид будет сохранен, но в современном внутреннем исполнении», – отметил Ханифов.

На строительство «Метеоров», ремонт судов, причалов и дебаркадеров планируется направить около 2 млрд рублей, уточнил глава Миндортранса. «Президентом Татарстана даже в такое сложное время найдены средства», – заявил он.

«Поручено в 2023 году запустить трассу Москва – Казань»

Говоря о строительстве дорог, Фарит Ханифов напомнил о возведении платной скоростной трассе М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Он сообщил, что автодорога может быть введена в эксплуатацию на год раньше – уже в следующем году.

В Татарстане мост через Волгу на трассе М12 готов примерно на 48% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня официально представитель госкомпании “Автодор” объявил, что поручено в 2023 году запустить трассу Москва – Казань, – сказал министр. – Президент России Владимир Путин поинтересовался, можно ли реализовать проект на год раньше. Рассчитали. Получается, что если не сбавлять темпы и ничего форс-мажорного не произойдет, то можно. Основные вопросы – это мосты. Потому что мост не только нужно построить, но и освободить от временных сооружений, которые рядом с ним находятся. Сложности есть».

Глава Миндортранса уточнил, что в Татарстане мост через Волгу на трассе М12 готов примерно на 48%. Его строительство идет по плану. В республике пройдет 142 километра скоростной автомагистрали – это седьмой и восьмой этапы.

«Первый аргумент, чтобы быстрее построить дорогу, – лучше поработать, сдать объект, эксплуатировать и собирать деньги. Ведь сейчас уже решили дорогу продлить до Тюмени к 2024 году. Второй аргумент – сегодня есть уникальные мощности по строительству дорог в России, в Татарстане. Все на “взлете”, есть современная техника. Пока она новая, ее надо эксплуатировать», – пояснил Ханифов.

Он также заметил, что со стоимостью проезда по седьмому и восьмому этапам автодороги пока не определились, но она должны быть приемлемой. «Те, кто собирает плату, делают расчет. Больше поставят – не поедут, меньше – поедут. Думаю, что плата начнется с цифры чуть меньше, чем будет потом. Но и цену московского участка нельзя применить здесь. Это хорошо понимают», – резюмировал министр.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»