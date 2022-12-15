Фарит Ханифов: Работа по созданию кольцевой железной дороги в Казани будет продолжена

Работа по созданию в Казани кольцевого железнодорожного движения будет продолжена. Железнодорожное кольцо проектируется, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на итоговой пресс-конференции.

«Сегодня концепция приостановилась по одной причине. Железнодорожники ставят такую задачу — если мы запускаем кольцо, то оно должно быть окупаемо, а если не будет окупаемо, то субсидируйте. Мы сегодня такую сумму обеспечить не можем», — рассказал глава Миндортранса.

Он добавил, что в республике уже субсидируются речные перевозки в размере 97 млн рублей, железнодорожные — на 426 млн рублей и авиарейсы более чем на 650 млн рублей.

При этом Ханифов подчеркнул, что от строительства кольцевой железной дороги в Казани не отказались.