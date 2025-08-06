Фарит Ханифов проверил дорожные работы в трех районах Татарстана

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов накануне осмотрел дорожные объекты в Тукаевском, Заинском и Нижнекамском районах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

В Тукаевском районе он побывал на реконструкции дороги «Набережные Челны – Водозабор» и проинспектировал ремонт улиц в селе Биклянь. Позже министр провел рабочее совещание в администрации муниципалитета, где в том числе обозначили планы развития дорожной сети на будущие годы.

«В районе будет подготовлен пятилетний план по строительству дорог. В приоритете – строительство цементно-бетонных дорог. Это будут дороги нового формата, они высокопрочные и могут достаточно долго содержаться без текущего и капитального ремонта. Соответствующее поручение ранее дал Раис Татарстана Рустам Минниханов», – напомнил министр.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году на асфальтирование в Тукаевском районе направили 1 млрд рублей. Протяженность дорог в муниципалитете превышает 1,4 тыс. км. Из них 33% имеют грунтовое покрытие.

В Заинске министр оценил ремонт улиц и трасс в городе и сельских поселениях, в том числе дороги Заинск – Сарманово. С главой района Разифом Каримовым и профильными структурами он обсудил внедрение бетонных покрытий и планы на следующие годы.

Далее Фарит Ханифов посетил Нижнекамский район. После осмотра дорог в администрации также провели совещание и рассказали об обновлении дорожной сети. В приоритете на будущие годы – проспект Химиков, улица 50 лет Октября и промышленные выезды.

«Промышленные и региональные дороги требуют особого внимания. Сейчас проектируем Южную дорогу, работаем над вторым этапом 2-й промышленной. В этом году на региональных дорогах выполнены работы на 170 млн рублей. Эту работу надо продолжать», – подчеркнул руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев.

Фарит Ханифов высоко оценил работу по обновлению дорог в муниципалитете.

«Я сегодня посмотрел, как в Нижнекамске реализуется программа 2025 года. Работа очень хорошо организована. Сейчас в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» нам важно расписать пятилетку точно и ясно. Мы должны все планы привести в соответствие с финансовыми возможностями и потребностями. Нижнекамск – это город-труженик, который очень много дает бюджету Республики Татарстан», – отметил министр.