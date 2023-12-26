Фарит Ханифов: Предстоит непростой процесс – возродить общественный транспорт

Татарстан закупит более 400 автобусов, в том числе 90 – для Набережных Челнов, 119 – для 12 муниципалитетов. Самое большое количество получит Казань. Первые 25 автобусов в республику уже поступили: 10 LOTOS и 15 «ГАЗелей». Об этом сообщил на пресс-коференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Мы эти автобусы будем закупать с помощью специальных казначейских кредитов и программы государственной транспортной лизинговой компании, но первое условие, чтобы они были снабжены телематическим оборудованием. Это камеры по всему автобусу, возможность оплачивать электронными видами платежа и учет пассажиропотока», – рассказал спикер.

Ханифов уточнил, что автобусы закупает Миндортранс, затем передает их распоряжением Минземимущества муниципалитету. После этого район заключает контракт с перевозчиком, обязательно указав те маршруты, которые согласованы с «московскими и питерскими институтами».

«Вначале нужно было, чтобы вся маршрутная сеть была утверждена специализированным институтом – по какому графику и по каким маршрутам ходят автобусы. Только после этого выделялись деньги на их закупку. Это 20-летний кредит под 3% годовых, очень выгодно для нас. И теперь нам предстоит непростой процесс, особенно на юго-востоке республики – возродить общественный транспорт», – подчеркнул он.

Министр пояснил, что речь идет о Бугульме, Лениногорске, Зеленодольске, Нижнекамске, Елабуге. «Все эти автобусы за декабрь, январь и часть февраля должны получить и запустить в рейс. Но все они должны быть укомплектованы телематическим оборудованием за счет средств перевозчика или района», – отметил он.

При этом, по словам Ханифова, они на два года будут освобождены от арендной платы, которую должны были бы платить за этот вид общественного транспорта. Сейчас в Татарстане работают 1,8 тыс. автобусов, из них 1,5 тыс. выезжают в рейс каждый день.

Глава Миндортранса добавил, что трамваи – это «рабочая лошадка» для Набережных Челнов и Нижнекамска. Эти города проектировались и строились как раз под такой транспорт. «Надеюсь, что мы трамваи возродим. Но минус – стоимость трамвая составляет 90 млн рублей, а автобуса – 16 млн рублей», – заметил он.

Министр посетовал на то, что в республике очень давно не ремонтировались тяговые подстанции, а им уже 50 – 60 лет. «Вот эти вещи Сетевая компания могла бы взять на себя. В два с лишним раза дешевле трамвай отремонтировать, чем купить новый. Тогда у наших городов была бы возможность ремонтировать рейсовые дороги», – заявил он.

Ханифов также высказался о брутто-контрактах, по которым перевозчики перечисляют выручку, полученную от пассажиров, в бюджет города, а власти оплачивают им выполнение рейсов по маршрутам. «Это очень затратный механизм. Анализ показывает, что это должен быть город с очень большим бюджетом, как Москва и Санкт-Петербург, или дотационный регион», – заключил он.