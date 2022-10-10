Ханифов предложил развернуть строительство сельских дорог для тестирования техники

Глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов предложил сформировать федеральную программу по сельским дорогам, на которых будет тестироваться отечественная техника. О своей инициативе он рассказал на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Мы предлагаем, и на выставке „Дорога” это будет предложено, организовать отдельную федеральную программу сельских дорог, самых простых, на которых бы мы испытывали всю линейку отечественной техники. Суверенной техники, где всё наше», — сказал Ханифов.

По его мнению, отечественная дорожная техника в течение двух-трех лет сможет достичь уровня некоторых мировых аналогов, если «дать соответствующий протекционизм». «За это время работы на этих простейших дорогах мы свою технику здорово подтянем», — убежден глава Миндортранса.

Министр также заметил, что вопрос импортозамещения дорожно-строительной техники его ведомство отрабатывает вместе с Министерством промышленности и торговли.

Международная специализированная выставка «Дорога» пройдет 12–14 октября в МВЦ «Казань Экспо».