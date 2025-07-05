Фарит Ханифов поздравил работников водного транспорта с Днем морского и речного флота

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Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов поздравил специалистов водного транспорта с Днем морского и речного флота. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Сегодня свой праздник отмечают не только те, кто непосредственно управляет морскими и речными судами, но и специалисты, работающие в портах, на судостроительных заводах и других объектах отрасли», – отметил Ханифов.

Глава министерства подчеркнул, что труд водного транспорта требует особой закалки, мужества и способности принимать верные решения в сложных условиях. Он также выразил благодарность ветеранам, благодаря которым сохраняется преемственность поколений и передается опыт молодым специалистам.

«За Вашими плечами – долгий путь, который Вы прошли с честью и достоинством, выполняя работу квалифицированно и с самоотдачей», – добавил он.

Фарит Ханифов пожелал представителям отрасли крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов.