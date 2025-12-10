Фарит Ханифов поучаствовал в передаче новых пассажирских автобусов Зеленодольскому району

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов принял участие в церемонии передачи Зеленодольскому муниципалитету 12 новых пассажирских автобусов, приобретенных в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Все они могут перевозить по 77 человек и будут обслуживать городской маршрут №2 Зеленодольска. Отмечается, что транспорт оснащен 100% низкопольной конфигурацией и адаптирован для использования с применением компримированного природного газа.

«Не каждый день, и не каждый год население города получает такой подарок. 12 больших автобусов – это, конечно же, большое подспорье. Сегодня Зеленодольск показывает положительную устойчивую динамику пассажиропотока. Я бы отметил особую роль Раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Мы достигаем тех параметров, которые должны быть», – отмечает Ханифов.

В свою очередь, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поблагодарил коллектив Зеленодольского ПАТП за их труд: «Работать в сфере пассажироперевозок непросто, это работа с людьми и состояние техники в целом формирует общий климат на дорогах. Поэтому я очень рад, что сегодня мы запускаем по маршрутам новые автобусы».