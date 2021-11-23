Фарит Ханифов: Первые снегопады показали, что вся техника хорошо подготовлена к зиме

В Татарстане для работы в зимний период полностью подготовлена снегоуборочная техника и противогололедные материалы. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Первые снегопады показали, что вся техника хорошо подготовлена к зиме, находится в рабочем состоянии. Беспокоиться не надо. В этом году, как и в прошлые годы, не будем рисковать и при сложных погодных условиях приостановим движение на дорогах», — сказал глава Миндортранса.

По словам Ханифова, дорожные организации имеют 1157 единиц специализированной техники, в том числе 316 комбинированных дорожных машин, 140 автогрейдеров, 117 роторов и 497 единиц другой техники — экскаваторов, бульдозеров, тракторов. «Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС и подготовлена к работе в зимних условиях», — подчеркнул он.

Министр добавил, что для содержания дорог зимой также подготовлены 52 базы противогололедных материалов. В частности, заготовлены 395 тыс. тонн пескосоляной смеси с 20-процентным содержанием соли, 79 тыс. тонн технической соли для приготовления водосолевых растворов и распределения в чистом виде.

Кроме того, оборудованы 67 теплых стоянок и 59 помещений для дежурства и отдыха рабочих и водителей.