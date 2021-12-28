Фарит Ханифов: Перевозки детей на автобусах в праздники взяты под особый контроль

В Татарстане перевозки детей на автобусах в новогодние праздники взяты под особый контроль. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Детские перевозки взяты под особый контроль. У нас все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС. При организации перевозок детей автобусами необходимо поставить об этом в известность соответствующие службы. Эти автобусы мониторятся в онлайн-режиме», — сказал спикер.

Ханифов добавил, что в новогодние праздники службы по эксплуатации дорог будут работать в штатном режиме. Подрядные организации, задействованные на содержании дорог, организовали круглосуточные дежурные смены для своевременного реагирования при резком ухудшении погодных условий и приятия оперативных мер.

«Мы полностью обеспечены противогололедными материалами. Дорожно-эксплуатационной техники имеется в достаточном количестве», — подчеркнул он.

В частности, для содержания автодорог регионального значения в зимний период подготовлены 54 базы противогололедных материалов, заготовлены 83 тыс. тонн технической соли и 257 тыс. тонн песчаной смеси. Для федеральных автомобильных дорог заготовлены 109 тыс. тонн песчаной смеси и 27 тыс. тонн реагента.

В распоряжении дорожных организаций имеются 1 140 специализированных дорожных машин, приспособленных для выполнения работ по снегоочистке и распределению противогололедных материалов.

«На сегодня вся техника, которая расчищает железнодорожные пути, в полной готовности. Аэропорты перешли на работу в зимних условиях. Работники отрасли подготовлены, имеются необходимые технические и материальные ресурсы. Больших проблем мы не видим. Будем четко следить за погодой», — отметил глава Миндортранса.

Ханифов также дал советы водителям, которые в новогодние праздники планируют выехать в другие города. «С собой в машине всегда должен быть горячий термос. Связь на дорогах, особенно в ненастную погоду, может подводить, поэтому, если есть возможность, держите в машине системы усиления беспроводной связи, они недорогие. Она может пригодиться и для оказания помощи. И самое главное — следите за погодой. В метель и непогоду постарайтесь не выезжать», — заключил он.