Фарит Ханифов назвал строительство дорог с бетонным покрытием перспективным направлением

Строительство автомобильных дорог с применением цементобетона – одно из наиболее перспективных направлений развития транспортной инфраструктуры. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов во время лекции для студентов КГАСУ, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В Татарстане из 39,5 тыс. км дорог всего 390 км с цементобетонным покрытием», – сказал Ханифов.

По его мнению, в республике также необходимо строить низкомаржинальные дороги. Министр уточнил, что общая протяженность автодорог с грунтовым покрытием сейчас составляет 8820 км, из них 8250 км – дороги муниципального значения.

«Область применения низкомаржинальных дорог – это малые населенные пункты, участки для многодетных семей, временные дороги и дороги переходного типа», – отметил он.

Ханифов также рассказал о существующей транспортной ситуации въездов и выездов Казани. Так, по его словам, из 10 въездов – выездов самая напряженная ситуация на Горьковском шоссе, в Дербышках, Мамадышском и Оренбургском трактах. Общая интенсивность движения здесь в среднем составляет 265 тыс. автомобилей в сутки.