Фарит Ханифов исполнил мечты трех детей из РТ в рамках акции «Елка желаний»

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Сегодня он исполнил новогодние мечты трех детей из Татарстана.

«Новый год — это особый праздник, время чудес и волшебства. Благодаря акции „Елка желаний“ мы исполняем мечты. Дети получают не только подарки, но и яркие, незабываемые эмоции. Мы отдаем им частицу своего тепла, а они в свою очередь делятся этим теплом с окружающими», — заявил глава Миндортранса.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Министр побывал в гостях у многодетной семьи Брюхановых из Казани. Он вручил новогодние подарки 11-летнему Кристиану и семилетнему Кириллу. На Новый год Кристиан мечтал получить высокую искусственную елку, а Кирилл — билеты в аквапарк на всю семью.

Ханифов рассказал, что открытки с их пожеланиями он снял с новогодней елки, установленной в здании Государственного Совета РТ.

«Мы не ожидали. В первый раз участвовали в „Елке желаний“. Никогда ничего не выигрывали, даже не мечтали. Все-таки чудеса случаются. Вы создали такое праздничное настроение и, самое главное, сказочное», — поблагодарила министра мама мальчиков Юлия Брюханова.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Еще один подарок от главы Миндортранса сегодня получила десятилетняя Елизавета Шевченко из Пестречинского района республики. Она мечтала познакомиться с работой бортпроводников. Это желание также помогли осуществить российская авиакомпания и аэропорт Казани.

«Мне очень понравилось. Мне показали, как работают стюардессы, я побывала в кабине пилота. Давно об этом мечтала, потому что мне очень нравятся самолеты», — поделилась впечатлениями после экскурсии Елизавета.

Эльза Шевченко поблагодарила за исполнение мечты своей дочери. «Мы остались под большим впечатлением. С самолетом Елизавета познакомилась два года назад, когда полетели на операцию в Санкт-Петербург. Во время полета ей все было интересно, задавала много вопросов. Потом она посмотрела видео в интернете, как пилот посадил самолет в поле. И еще больше заинтересовалась этой профессией», — отметила она.

В подарок девочка также получила мозаику для рук, а ее трехлетний брат — детскую железную дорогу.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. В этом году она стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2025 года. Желания детей воплощают в жизнь представители государственных учреждений, коммерческих организаций и просто неравнодушные граждане.

В частности, они исполняют мечты детей участников специальной военной операции, детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей из малообеспеченных семей, а также проживающих на территориях новых регионов России и в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях.