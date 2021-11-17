Фарит Ханифов: Есть все предпосылки взяться за строительство цементобетонных дорог

Строительство цементобетонных дорог в Татарстане могут начать в ближайшие годы. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов в интервью ИА «Татар-информ» по проекту «12 этаж».

«Ведем подготовку работ по строительству цементобетонных дорог. Это самые прочные дороги. Но их строительство – сложное мероприятие. Зато такие дороги имеют одно явное преимущество – они долговечны. Как говорят белорусы, построил и забыл. Мы изучали российский и белорусский опыт. И у нас есть все предпосылки взяться за эту работу. Актуально, считаю, строить из цементобетона и дороги 4–5-й категорий», – сказал глава Миндортранса.

Ханифов заметил, что стоимость цементобетонных дорог в некоторых случаях даже ниже, чем асфальтобетонных. Есть подтверждающие нормативные документы.

«Дорога на Боровое Матюшино – объект 2000 года. Он отработал 20 лет на отлично, практически без изъянов. Только время от времени проводятся эксплуатационные мероприятия. В Тукаевском и Нижнекамском районах есть населенные пункты, где цементобетонные дороги проложены 50 лет назад, они до сих пор работают без ремонта. Думаю, что цементобетонные дороги незаслуженно забыты», – констатировал он.

По мнению министра, технологии, которые бы позволяли дорогам выдерживать возрастающие нагрузки, не дадут возможность поддерживать их в идеальном состоянии. «Поэтому цементобетонные дороги – это выход. Необходимо посмотреть, где больше всего нуждаются в цементобетонных дорогах, там и начать их строить. Например, у нас идут большие потоки инертных грузов до места строительства дорог. Там и нужно эту технологию применять», – убежден он.

При этом глава Миндортранса подчеркнул, что «дороги в республике нужные разные». «То есть будем использовать где-то бетон, где-то асфальт, а где-то и щебень с точки зрения эффективности», – заключил он.