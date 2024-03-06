news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 6 марта 2024 09:46

Фарит Уразаев: В будущем может быть создана порода «Татарский гусь»

Скопировать ссылку
Фарит Уразаев: В будущем может быть создана порода «Татарский гусь»
Фото: © «Татар-информ», Салават Камалетдинов

Руководитель отдела по работе с татарскими предпринимателями Всемирного конгресса татар Фарит Уразаев заявил о вероятности создания в будущем породы гусей под названием «Татарский гусь».

«Мы ведем работу по созданию бренда "Татарский гусь". На сегодняшний день насчитывается около 30 предпринимателей, выращивающих гусей. У них около 250 тысяч голов птицы. В дальнейшем речь идет о создании породы "Татарский гусь”. Мы считаем, что в Казани, Татарстане надо создать этно-культурный центр ”Татар казы” (“Татарский гусь”), и еще активнее развивать нашу татарскую национальную кухню», – сказал Фарит Уразаев на пленарном заседании XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.

Отметим, что Уразаев выступил с докладом о создании татарских брендов. По его мнению, такие товары, как татарская лошадь, гуси, мед, пуховые платки, гармонь-тальянка могут стать татарскими брендами, признанными по всей стране. Он также отметил направления садоводства и траволечения, в которых татарские предприниматели ведут большую деятельность.

Рифат Каюмов

#Татарстан #всемирный конгресс татар
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100