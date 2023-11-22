Фарит Уразаев: Каз өмәсе – один из путей сохранения татарских сел

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Начальник Комитета по работе с татарскими предпринимателями Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Фарит Уразаев считает, что проведение обрядового праздника «Каз өмәсе» является одним из путей сохранения татарских сел.

«Сохранению татарских сел могут способствовать такие праздники, как Каз өмәсе. Разведение гусей, пчеловодство и садоводство сегодня являются основным источником в татарских селах. Животноводство и земледелие уходят на второй план. Фестиваль "Каз өмәсе" является программой сохранения татарского языка, и проходит только на татарском языке. Фестиваль мы проводим в третий раз, и количество молодых участников только растет. В нынешнем Каз өмәсе будут участвовать четыре поколения, мы поддерживаем связь между поколениями», — рассказал он о предстоящем фестивале «Каз өмәсе» в Муслюмовском районе.

По его словам, Муслюмовский фестиваль «Каз өмәсе» будет представлен 2 декабря в Москве в рамках Дня Татарстана. «Он поистине стал всероссийским проектом», — подчеркнул Фарит Уразаев.

Руководитель Всемирной общественной организации татарских женщин, председатель Региональной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова отметила рост количества производителей гусиной продукции.

«В селе Большой Сардек Кукморского района изготавливают кулинарные кисточки из гусиных перьев. Про пуховые подушки и наполнители и говорить не стоит. Сейчас даже делают крема и мыло из гусиного жира», — рассказала она журналистам.

Гелюза Ибрагимова