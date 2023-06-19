Фарит Шагиахметов возглавил завод по производству алкогольных напитков в Подмосковье

Сегодня в подмосковном городе Дмитров состоялся запуск нового Московского межреспубликанского винодельческого завода, который возглавил экс-технический директор «Татспиртпрома» Фарит Шагиахметов. Об этом он сообщил «Татар-информу».

«Завод я возглавил в марте текущего года, а сегодня мы запускаемся, — уточнил собеседник агентства. — ММВЗ — исторический завод 1970-х годов, ранее выпускал знаменитые напитки. Через торги его выкупила компания „Регион-50“. Купили все бренды, сделали преемственность».

На новом производстве планируется выпускать 4,9 млн дал в год. В основном, это водка и ликероводочные изделия, джины, виски, коньяки.

Фарит Шагиахметов напомнил, что на предыдущем месте работы он курировал одно из ключевых направлений — вопросы производства и технического развития компании. Занимался запуском новых заводов, модернизацией многих татарстанских площадок.

«Собираюсь использовать свой богатый татарстанский опыт. Семь лет я проработал руководителем технической службы в „Татспиртпроме“, который входит в тройку лидеров России по производству алкогольной продукции. Люблю свою республику и стараюсь не уронить марку», — отметил он.

Напомним, что до работы в «Татспиртпроме» Фарит Шагиахметов трудился на посту генерального директора АО «Татмедиа». Он прошел все ступени карьеры на одном из крупнейших в России полиграфических предприятий — «Идел-пресс», был главным инженером, а позже непосредственно курировал его работу в «Татмедиа».

Компания ООО «Регион 50» была основана в 2003 году, является оператором алкогольного рынка Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.