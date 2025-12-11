news_header_top
Общество 11 декабря 2025 06:30

Фарид Мухаметшин рассказал, как с годами поменялся этнический состав населения РТ

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что с годами этнический состав населения Татарстана меняется. Об этом он рассказал в интервью журналу «Наш дом – Татарстан».

«По итогам Всероссийской переписи населения 2002 года в Татарстане проживали представители 115 национальностей, в 2010-м – 173, в 2020 году – уже 175. По-прежнему значительно представлены татары, русские, чуваши, удмурты, марийцы, мордва, башкиры. Кроме того, возросла численность узбеков и таджиков», – рассказал он.

При этом Мухаметшин отметил, что в силу многовековых традиций все народы и конфессии республики живут дружно. Особенно в этой связи он упомянул и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, который всегда поддерживает инициативы, направленные на привнесение гармонии в межэтнические отношения.

