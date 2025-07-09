Фарид Мухаметшин призвал усилить работу с мигрантами и сохранить межнациональное доверие

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Казани, в Культурном центре имени А. С. Пушкина, состоялось заседание круглого стола, посвящённое совершенствованию миграционного законодательства и вопросам интеграции иностранных граждан в республике. Мероприятие прошло под председательством главы Государственного Совета Татарстана и руководителя Ассамблеи народов Татарстана Фарида Мухаметшина.

В дискуссии приняли участие представители профильных министерств, правоохранительных и надзорных органов, а также лидеры национально-культурных объединений.

Фарид Мухаметшин отметил, что в стране ведётся масштабная работа по обновлению миграционной политики. В 2024 году были приняты 14 новых федеральных законов, касающихся, в частности, усиления контроля за легальностью пребывания иностранных граждан. С 5 июля в силу вступили изменения, согласно которым иностранцам, не прошедшим биометрическую идентификацию, ограничивается доступ к ряду услуг, включая услуги связи. Также в единый реестр населения вносится информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопии.

«Всем заинтересованным сторонам — органам власти, общественным объединениям, вузам — необходимо активно включиться в информирование и сопровождение этих процессов на местах», — подчеркнул Мухаметшин.

Он отдельно остановился на вопросах, касающихся трудовых мигрантов. Татарстан остаётся одним из ведущих регионов страны по числу прибывающих иностранных специалистов, особенно в рамках Приволжского федерального округа. По текущим данным, в республике проживает свыше 110 тысяч иностранных граждан, и около половины из них работают по трудовому договору.

Обращаясь к представителям национальных автономий, глава парламента призвал их усилить информационную и консультативную поддержку мигрантов, особенно в части новых требований законодательства.

«Татарстан — дом для многих народов, и важно, чтобы каждый чувствовал себя здесь в безопасности и был частью общего развития. Мы должны сохранить атмосферу межнационального уважения и культурного взаимодействия, укрепить доверие и единство», – отметил он.

В повестку заседания также вошли вопросы предстоящих выборов Раиса Татарстана и депутатов местных советов. Мухаметшин напомнил, что выдвижение кандидатов на должность Раиса осуществляется только от политических партий. Партия «Единая Россия» уже выразила поддержку кандидатуре действующего руководителя региона Рустама Минниханова.

«Татарстан нуждается в сильном и опытном лидере. Сохранение устойчивости и темпов развития — наша общая задача, — подчеркнул он, обращаясь к активу Ассамблеи. Также Фарид Мухаметшин призвал актив национального движения республики принять активное участие в избирательной кампании 14 сентября.

О деятельности по адаптации иностранных граждан рассказал депутат Госсовета и руководитель Исполкома Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин. Он сообщил о запуске Центра социальной и культурной адаптации мигрантов, учреждённого Ассамблеей. Центр уже проводит выездные курсы на предприятиях, где мигрантам объясняют нормы российского законодательства, основы трудовых прав и особенности местных культурных традиций.

«Мы стремимся создать условия для комфортной адаптации, взаимопонимания и соблюдения правовых норм. Это важнейшая часть общей стратегии по формированию гармоничного межнационального пространства», — подчеркнул Валиуллин.

Завершая встречу, Фарид Мухаметшин отметил значимость работы Ассамблеи народов Татарстана: «Это не просто общественная структура, а наш общий дом. Ассамблея вносила и будет вносить значимый вклад в сохранение межнационального согласия, развитие культурной жизни и укрепление нравственных ориентиров в республике».