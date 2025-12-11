news_header_top
Общество 11 декабря 2025 07:00

Фарид Мухаметшин: 58% мигрантов приезжают в Татарстан работать

58% мигрантов приезжают в республику ради работы. Об этом в беседе с журналом «Наш дом – Татарстан» рассказал председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«По статистике МВД по РТ, 58% из них приезжают в Татарстан ради работы. Также иностранные граждане приезжают к нам получать образование или лечение, а впоследствии многие остаются жить в республике вместе с семьями», – сказал Мухаметшин.

При этом председатель Госсовета РТ обратил внимание на работу по адаптации, которую проводит с мигрантами правительство республики. Так, ежеквартально проводятся круглые столы, где лидеров национальных объединений информируют об изменениях в миграционном законодательстве и оперативно решают возникающие у них вопросы. Подобные мероприятия оказались настолько эффективны, что теперь проводятся и в муниципалитетах республики.

