Фарит Фарисов: Хочется пожелать, чтобы «Татар-информ» играл воспитательную роль
Заместитель председателя ДУМ РФ, председатель Татарской национально-культурной автономии г. Москвы Фарит Фарисов поделился мнением об информационном агентстве «Татар-информ», отметившем в июне свое 35-летие.
«Пусть "Татар-информ" процветает, всегда будет в движении! Пусть играет не только информационную, но и воспитательную роль. Воспитание важнее любой информации», – считает Фарит Фарисов.
Он также отметил, что за последние 15 лет в информагентстве изменилась подача информации.
«Агентство “Татар-информ” в годы его образования и сейчас очень отличаются. По сути, это два разных агентства, две разные подачи информации», - сказал он.
«Начиная с 2010 года он стал правильным, эмоционально взвешенным, сдержанным, креативным, информация стала доноситься совершенно по-другому. Хочется пожелать, чтобы агентство продолжило этот курс», – заключил собеседник.