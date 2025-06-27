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Общество 27 июня 2025 12:00

Фарит Фарисов: Хочется пожелать, чтобы «Татар-информ» играл воспитательную роль

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Фарит Фарисов: Хочется пожелать, чтобы «Татар-информ» играл воспитательную роль
Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя ДУМ РФ, председатель Татарской национально-культурной автономии г. Москвы Фарит Фарисов поделился мнением об информационном агентстве «Татар-информ», отметившем в июне свое 35-летие.

«Пусть "Татар-информ" процветает, всегда будет в движении! Пусть играет не только информационную, но и воспитательную роль. Воспитание важнее любой информации», – считает Фарит Фарисов.

Он также отметил, что за последние 15 лет в информагентстве изменилась подача информации.

«Агентство “Татар-информ” в годы его образования и сейчас очень отличаются. По сути, это два разных агентства, две разные подачи информации», - сказал он.

«Начиная с 2010 года он стал правильным, эмоционально взвешенным, сдержанным, креативным, информация стала доноситься совершенно по-другому. Хочется пожелать, чтобы агентство продолжило этот курс», – заключил собеседник.

#фарит фарисов #35 лет Татар-информу
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