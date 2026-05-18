Фарит Фарисов вновь стал председателем Татарской НКА Москвы

Фарит Фарисов в 2022 году

Фарит Фарисов переизбран председателем Татарской национально-культурной автономии города Москвы. X отчетно-выборная конференция региональной общественной организации состоялась в Татарском культурном центре столицы.

В ходе конференции председатель автономии рассказал о работе организации за отчетный период. Участники мероприятия заслушали отчет ревизионной комиссии и утвердили новый состав президиума автономии.

Делегатов конференции поприветствовали почетные гости: почетный председатель автономии, советник председателя Московского городского совета ветеранов генерал-полковник Расим Акчурин, советник отдела национальной политики Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Валерий Мищенко, председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар, депутат Государственной Думы ФС РФ Ильдар Гильмутдинов, заместитель полномочного представителя РТ в РФ Фаннур Гарифуллин.

В своих речах выступавшие сделали акцент на исключительной важности сохранения и развития татарской национальной культуры, языка и традиций, а также заявили о необходимости воспитания молодежи в духе национальных ценностей и патриотизма.

«Нам предстоит большая работа, и я уверен, что избранное руководство автономии в лице Фарита Фарисова с этим справится», – заметил, в частности, Расим Акчурин.

В свою очередь Ильдар Гильмутдинов призвал всех сплотиться вокруг главной идеи – сохранения и развития родного языка. По его мнению, к решению этой задачи в первую очередь необходимо привлекать молодежь – таким образом будет достигнута преемственность традиций.

Конференция, как отметили ее организаторы, подтвердила стабильность выбранного организацией курса и доверие действующему руководству Татарской национально-культурной автономии Москвы, работа которого направлена на укрепление татарской общины и продвижение ее культурного наследия в столице.

Автономия татар Москвы существует с 1998 года, она проводит более 200 мероприятий в год. Самым известным из проектов организации стал Московский Сабантуй, признанный самым массовым в мире.

Фарит Фарисов с 1994 года участвует в жизни татарской общины Москвы. С 1998-го – член совета Татарской национально-культурной автономии столицы. В 2014-2015 годах – председатель президиума автономии, с 2015 по 2017 год – и. о. председателя президиума. С 2017-го – председатель автономии.

