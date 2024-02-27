Фарит Бикчантаев об увековечении имени отца в селе Нижняя Береске: Это семейный праздник

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Дом культуры в селе Нижняя Береске Атнинского района РТ назван именем выдающегося татарского актера и режиссера, лауреата государственной премии имени Габдуллы Тукая Рафката Бикчантаева.

Сын Рафката Бикчантаева, главный режиссер театра Камала Фарит Бикчантаев назвал это событие «семейным праздником».

«К этому дню в душе мы уже давно были готовы. К столетию папы стали заниматься этим вопросом. Всё было сделано быстро, без каких-либо трудностей. Сегодня для нас семейный праздник, мы собрали за столом родных», — рассказал он.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Руководитель хозяйства имени Ленина Ильгиз Хайруллин, открывая торжественное мероприятие, напомнил, что село Нижняя Береске — родина многих видных деятелей искусств.

«Рафкат абый — самая яркая звезда среди них. За свою короткую жизнь он внес огромный вклад в театральное искусство. Его сын Фарит, продолжив дело отца, стал сильным руководителем. К сожалению, Наиля апа Гараева не смогла увидеть этого дня. Она очень ждала, строила планы, писала сценарии, но не смогла в этот радостный день быть среди нас», — сказал Ильгиз Хайруллин.

Он выразил благодарность руководству Камаловского театра и администрации района.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Руководитель исполнительного комитета Атнинского района Айрат Каюмов напомнил, что в районе есть организации, которые названы именами выдающихся личностей: Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Сибгата Хакима, Самата Шакира, Шигабутдина Марджани.

«Атнинский край дал великих личностей. Увековечение их имен, их трудов — одно из самых больших задач, стоящих перед нами. Присвоение имени Дому культуры — это для нас большая гордость, а также большая ответственность. Я уверен, что этот очаг культуры будет служить нашей республике так же, как Рафкат абый служил татарскому народу», — сказал он.

Рафкат Ахметзянович Бикчантаев родился 10 февраля 1924 года в деревне Нижняя Береске (ныне Атнинский район Татарстана). Вырос в Казани. Учился в Казанском художественном училище. После окончания актерского факультета ГИТИСа (татарская студия) в 1949 году работал в Татарском ТЮЗе, затем, с 1950 года, в труппе Татарского академического театра. В 1961-1962 годах учился на Высших режиссерских курсах в Москве и прошел стажировку в Театре имени В. Маяковского под руководством Николая Охлопкова. После возвращения в ТГАТ в качестве профессионального режиссера привлек к творческому сотрудничеству с театром молодого талантливого драматурга Хая Вахита и дал сценическую жизнь его пьесам «Первая любовь», «Добро пожаловать», «Где же ты?», «Если улыбнется счастье». Преподавал в Казанском театральном училище.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

С 1971 по 1975 год — режиссер Республиканского передвижного театра (ныне Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина). Здесь Рафкат Бикчантаев успел поставить всего семь спектаклей. Лучшие из них — «Страна Айгуль» Мусая Карима и «После свадьбы» Рабита Батуллы.

Роли: Гофмаршал — «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера, Апсалям — «Первая любовь», Марс — «Добро пожаловать», Гайфи — «Если улыбнется счастье» Хая Вахита, Сиразетдин — «Банкрот» Галиасгара Камала, Нигметзян — «Гульджамал», Абдулич — «Бегство» Наки Исанбета, Мочтак — «Искры» Тази Гиззата, Исак — «Молодые сердца» Фатхи Бурнаша, Карим — «Тайны, поведанные земле» Аяза Гилязова, Никомино — «Рождество в доме синьора Купьелло» Эдуардо де Филиппо, Жантай — «Тополек мой в красной косынке» Чингиза Айтматова и другие.

За постановку спектакля «Беренче мәхәббәт» («Первая любовь») на сцене Татарского государственного театра имени Г. Камала, в 1960 году удостоился Госпремии Татарстана имени Г. Тукая.

Автор материала — Гелюза Ибрагимова.