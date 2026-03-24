Руc Тат
16+
Общество 24 марта 2026 11:47

Фариду Мухаметшину выделят отдельное место в зале заседаний Госсовета Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первому почетному председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину предоставят не только рабочий кабинет, но и отдельное место в зале заседаний парламента. Это предусмотрено положением о почетном председателе Госсовета РТ, опубликованным на официальном сайте парламента.

В документе указано, что почетному председателю выделяется специальное место в зале заседаний, а также рабочий кабинет в здании Госсовета, оснащенный оргтехникой и средствами связи. Кроме того, за ним закрепляется служебный транспорт.

Согласно положению, почетный председатель имеет право участвовать в заседаниях парламента, его комитетов и других органов при Госсовете с правом совещательного голоса, а также может запрашивать слово для выступления.

Документ также предусматривает, что предложения почетного председателя, направленные в Госсовет, подлежат обязательному рассмотрению. Помимо этого, он вправе получать документы, материалы и иную информацию, которая предоставляется депутатам парламента.

#Фарид Мухаметшин #госсовет рт
