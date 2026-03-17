Фариду Мухаметшину вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Сегодня на девятнадцатом заседании Государственного Совета РТ VII созыва Председателю парламента Фариду Мухаметшину был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду главе Госсовета передал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Сам указ о награждении был подписан Президентом России Владимиром Путиным еще в конце января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Высокой государственной награды Фарид Мухаметшин удостоен «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Получая орден, Фарид Мухаметшин поблагодарил всех присутствующих и отметил роль близких людей в своей жизни.

«Я думаю, мне в жизни как человеку повезло во всем: с такими коллегами, с такой семьей, с такой супругой, с такими надежными руководителями Татарстана. Желаю вам добрых дел и больших успехов», – сказал Мухаметшин.

Для главы татарстанского парламента эта награда не первая в линейке орденов «За заслуги перед Отечеством». Ранее, в 2012 и 2017 годах, он уже был удостоен орденов IV и III степени соответственно.