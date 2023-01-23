Фариддин Насриев: «Имена в Узбекистане схожие, не отличить татар и узбеков»

О горнолыжном комплексе в солнечном Узбекистане, совместных крупных проектах с Татарстаном, туризме, узбекских транспортных хабах рассказал Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Фариддин Насриев: «Мы всегда воспринимаем Республику Татарстан как пример межрегионального сотрудничества регионов Узбекистана с российскими регионами»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Товарооборот Узбекистана с Россией не упал, напротив, он вырос на 16%»

Каковы главные направления работы консульства? Мы понимаем, что одна из ваших главных задач – работа с гражданами Узбекистана, которые живут, учатся, работают в Татарстане. Расскажите об этом.

Во-первых, хотел бы вас поблагодарить за приглашение на интервью в «Татар-информ», выразить признательность вашим коллегам, которые освещают важные аспекты развития Республики Узбекистан, деятельности нашего Генерального консульства. Мы рады нашему плодотворному сотрудничеству. Генеральное консульство в Казани территориально находится в столице Татарстана, но охватывает весь Приволжский федеральный округ, в который входят 14 регионов России. Мы официально открылись и полноценно функционируем с июня 2019 года. Оказываем консульско-правовую помощь постоянно и временно проживающим в ПФО гражданам Узбекистана. Кроме этого, основными направлениями нашей работы является расширение торгово-экономических связей, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества Узбекистана с регионами Российской Федерации. В этом отношении мы всегда воспринимаем Республику Татарстан как пример межрегионального сотрудничества регионов Узбекистана с российскими регионами. Несмотря на послепандемийный период, а в прошлом году было тоже непросто, товарооборот Узбекистана с Российской Федерацией не упал, напротив, он вырос на 16% и составляет уже около 8 млрд долларов США.

«После 2016 года, с избранием Шавката Миромоновича Мирзиёева Президентом Республики Узбекистан, у нас наращивается сотрудничество с Россией» Фото: предоставлено Генеральным консульством Узбекистана в Казани

«Мы планируем повысить товарооборот с Татарстаном до 1 млрд долларов»

А с Татарстаном какой оборот?

С Татарстаном более 250 млн долларов США. Идет рост. У нас никогда не было спада.

Насколько он вырос в течение года?

После 2016 года, с избранием Шавката Миромоновича Мирзиёева Президентом Республики Узбекистан, у нас наращивается сотрудничество с Россией, в том числе и с Татарстаном. Если в прежние годы, к примеру, в 2016 году, товарооборот Узбекистана и Татарстана был всего лишь 20 млн долларов, то можете себе представить динамику.

Неужели так мало?

Да. Вот такой был у нас товарооборот, всего лишь 20 млн долларов. А сейчас за пять с небольшим лет мы выросли почти в 15 раз. И это не предел, мы планируем повысить товарооборот с Татарстаном до 1 млрд долларов США.

А какая продукция идет от нас к вам и из Узбекистана в Татарстан?

Нет ни одной сферы, где бы мы ни сотрудничали: начиная с текстиля и заканчивая плодоовощной продукцией. За это время выросло и количество визитов официальных делегаций. Раньше ведь этого почти совсем не было. Только в прошлом году Президент РТ Рустам Минниханов приезжал в Узбекистан три раза.

Каковы сейчас главные проекты, совместно развиваемые Татарстаном и Узбекистаном? Мы знаем, что в Чирчике открылся IT-парк…

Прошлый год был для нас очень удачным. В Джизаке открылся первый зарубежный филиал Казанского федерального университета. Кроме этого, в Чирчике распахнул двери филиал татарстанского «Химграда» – индустриальный парк «Чирчик». В этом году еще один филиал «Химграда» должен заработать в Джизаке.

А что в Узбекистан поставляется из Татарстана? Машины, оборудование, нефтепродукты?

В Узбекистан экспортируется вся номенклатура продукции, которая производится в Татарстане.

«Только в прошлом году Президент РТ Рустам Минниханов приезжал в Узбекистан три раза» Фото: предоставлено Генеральным консульством Узбекистана в Казани

«В Узбекистане на Сабантуй собирается больше людей, чем здесь, в Казани»

Кроме экономики есть еще культура, образование… Что происходит в этих сферах?

Мы приветствуем, что наши студенты, молодежь получают здесь высококвалифицированное образование. Сейчас в Татарстане обучаются более 3 тысяч студентов из Узбекистана. И не только в КФУ, но и во многих других вузах республики. Они чувствуют себя здесь комфортно.

Мы знаем, что ваши студенты есть и в Набережных Челнах…

Да, и в Набережных Челнах, и в Елабуге. В прошлом году я побывал во всех вузах, встречался с нашими учащимися. Основной контингент, конечно, учится в КФУ, здесь более 2 тысяч узбекских студентов.

Что касается культурного сотрудничества, то в Казани ежегодно проходят Дни узбекского кино, в Узбекистане проходят Дни татарского кино. Можно сказать, что мы были первыми, кто начал проводить Дни узбекского кино в России, в ПФО. У нас хорошие контакты с «Татаркино». Мы даже вышли на вторую фазу взаимного сотрудничества: сняли совместный узбекско-татарский фильм «Сумбуль».

В Казани проводились Дни узбекского театра. На спектакле, хотя он шел на узбекском языке, был аншлаг. Несколько народных артистов Республики Узбекистан сами приезжали, ставили этот спектакль. Ежегодно проводится праздник Навруз. Мы знаем, что Навруз широко отмечается и в Татарстане. Совместные мероприятия проводятся также и в Узбекистане, ежегодно у нас празднуют всем известный Сабантуй. В прошлом году Сабантуй прошел в восьми городах Узбекистана, на майданах собралось более 100 тысяч человек. Я думаю, в Узбекистане на Сабантуй собирается больше людей, чем здесь, в Казани.

В Узбекистане всегда была большая татарская диаспора.

В Узбекистане проживает самая крупная зарубежная татарская диаспора – более 320 тысяч татар. Это общедоступные данные. Но я думаю, что, возможно, и больше.

«Сейчас в Татарстане обучаются более 3 тысяч студентов из Узбекистана» Фото: предоставлено Генеральным консульством Узбекистана в Казани

«Кто-то выходит замуж, кто-то женится… Это жизнь»

Сколько граждан Узбекистана проживают на территории ПФО, в Татарстане?

Мы в Генконсульстве принимаем всех граждан Узбекистана, независимо от того, постоянно они здесь живут или временно, проживают в Татарстане или в другом регионе. Если они к нам приходят, мы с ними работаем. В первую очередь к нам обращается много наших студентов, обучающихся в ПФО. В России действуют 7 консульств Узбекистана: 6 Генеральных консульств, а также консульский отдел при Посольстве в Москве. Раньше у нас был только консульский отдел при Посольстве в Москве и одно Генеральное консульство в Новосибирске. Все новые Генеральные консульства были открыты в последние четыре года при поддержке нашего Президента. Это было необходимо для создания более комфортных условий, поскольку в России проживает очень много наших граждан. Именно поэтому Генеральные консульства появились в Ростове, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани и Санкт-Петербурге. В каждом федеральном округе по одному Генеральному консульству.

У нас прошла перепись населения, и мы видим, что число людей узбекской национальности в России заметно выросло. С чем вы это связываете? Это трудовые мигранты, студенты? За счет чего произошло увеличение?

Среди них есть и студенты, и трудовые мигранты, и граждане, которые приехали для воссоединения со своей семьей. Кто-то выходит замуж, кто-то женится… Это жизнь.

«Генеральное консульство в Казани территориально находится в столице Татарстана, но охватывает весь Приволжский федеральный округ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Будем готовиться к взаимным визитам делегаций»

То есть необходимость создания консульства была вызвана в том числе и тем, что в Поволжье, в Татарстане проживает достаточно много граждан Узбекистана?

В том числе да. Наша задача – создавать благоприятные условия для наших граждан, оказавшихся волею случая далеко от Родины, проживающих здесь, в Москве или Новосибирске, других городах. Кроме того, мы активно занимаемся также развитием торгово-экономических, культурных связей.

Каковы планы в части развития культурного сотрудничества на этот год?

Планы весьма большие. В 2023 году мы хотим провести в Казани традиционный праздник Навруз, организовать праздничный концерт. Планируем также провести Дни узбекского театра, Дни узбекского кино. Ежегодно широко отмечаем День независимости Республики Узбекистан.

Какие проекты нас ждут в экономической сфере?

В части торгово-экономического сотрудничества мы ожидаем прирост товарооборота, создание новых совместных предприятий на территории Республики Узбекистан. Также будем готовиться к взаимным визитам делегаций с обеих сторон.

Вы уже упомянули про открытие промпарка в Чирчике с участием Татарстана, о подготовке аналогичного проекта в Джизаке. По каким направлениям здесь будет развиваться сотрудничество?

Я недавно был в Узбекистане, посетил технопарк в Чирчике. Он построен по всем стандартам, с применением современных технологий. Его загруженность на сегодняшний день – более 85%. Сюда стремятся попасть много предприятий, поэтому уже сейчас строятся новые корпуса. Специализация технопарка – производство самой различной продукции.

А в Джизаке открытие технопарка планируется в нынешнем году.

«Сейчас у нас есть, кроме всего прочего, спортивный, гастрономический туризм» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Люди даже специально приезжают к нам поесть плов»

Поговорим о туризме. Узбекистан – это очень популярное направление для туристов, в том числе и из Татарстана. Что предлагает им ваша страна?

Туризм всегда был локомотивом экономики Республики Узбекистан. О наших достопримечательностях знают все: это древние города Бухара, Самарканд, Хива и современный город Ташкент. Если раньше туризм был стандартный, предполагающий традиционный осмотр достопримечательностей, то за последние пять лет в Новом Узбекистане, а мы сейчас говорим: «Новый Узбекистан», появились все виды туризма. Сейчас у нас есть, кроме всего прочего, спортивный, гастрономический туризм. Люди даже специально приезжают к нам поесть плов.

У вас есть фестиваль плова, на который собираются люди из всех стран.

Да. У нас развивается также рекреационный туризм. Построен новый горнолыжный комплекс, не хуже любых мировых, даже лучше.

«Каждый из наших гостей открывает для себя Новый Узбекистан» Фото: © Салава Камалетдинов / «Татар-информ»

«В прошлом году Узбекистан посетило более полумиллиона туристов из России»

Кто бы мог подумать, поехать в Узбекистан – на лыжах кататься!

Да. Раньше мы сами выезжали за рубеж, а сейчас едут к нам, чтобы кататься на лыжах. В прошлом году Узбекистан посетило более полумиллиона туристов из России, хотя совсем недавно эта цифра не превышала 100-150 тысяч человек. То есть рост в два-три раза. Каждый из наших гостей открывает для себя Новый Узбекистан. Если говорить о возможности приехать в Узбекистан из регионов ПФО, то организованы прямые авиарейсы из Самары, Уфы, Перми, Казани. Только из Казани у нас совершается четыре рейса в неделю.

А в какие города?

В Ташкент, Фергану и Самарканд.

Какие авиакомпании?

Летают Uzbekistan airways («Узбекские авиалинии») и российские авиакомпании.

«Сегодня наш 36-миллионный многонациональный народ живет с великой целью достижения уровня жизни, соответствующего развитым государствам» Фото: president.tatarstan.ru

«Если наш гость знает татарский язык, ему будет легко»

Сейчас иностранцу стало легче прилететь в Узбекистан? Бюрократии стало меньше? К примеру, я еду к вам в Ташкент как турист, что я должен предусмотреть, какие моменты?

Бюрократизма абсолютно никакого нет, мы рады каждому туристу. У нас сняты все барьеры, которые когда-то были. Раньше для граждан дальнего зарубежья существовал визовый режим, сегодня ограничений нет. Для некоторых стран остались электронные визы, но для российских граждан визы никогда не требовались. Гражданин РФ спокойно может приехать в Узбекистан, две недели он может находиться в стране без регистрации. Он может жить где хочет: в гостинице, у друзей, сейчас кто-то живет в палатках в горах, в пустыне. Большая часть населения Узбекистана владеет русским языком. И если наш гость знает татарский язык, ему также будет легко, потому что татарский язык схож с узбекским.

Вы в Казани работаете уже достаточно долго. Вы понимаете татарский язык? Может, уже сами говорите на нем?

Татарский язык я знал и понимал еще до приезда в Казань. Там, где я вырос, соседи у нас были татары. Мы выросли в этой среде. У меня полное имя Фариддин, а вкратце – Фарид. И когда спрашивают, в конце «д» или «т», если отвечают: «т», значит, татарин, в конце «д» – узбек. Имена у нас в Узбекистане схожие, не отличить татар и узбеков. По одной букве в имени можно только отличить, ты татарин или узбек.

Тот факт, что вы оказались в Татарстане, видимо, это не случайность?

Я рад, что оказался в Татарстане, в прекрасном городе Казани. Здесь чуть-чуть холодно, но люди здесь очень теплые.

В прошлом году была принята Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Что подразумевает этот документ, как должна измениться страна за этот период? И расскажите о планах на 2023 год.

Сегодня наш 36-миллионный многонациональный народ живет с великой целью достижения уровня жизни, соответствующего развитым государствам, построения справедливого, свободного и процветающего общества. Поэтому в ходе президентских выборов в прошлом году Шавкат Мирзиёев выдвинул идеи «Во имя чести и достоинства человека» и «Государство для людей». В целях их реализации на основе мнений и предложений населения разработана Стратегия развития на 2022-2026 годы.

Как отметил наш Президент, люди должны почувствовать все изменения, практическое выполнение программ в своей повседневной жизни. Это главная цель.

Также я бы хотел остановиться на нескольких итогах 2022 года.

В результате широкомасштабных и эффективных реформ валовой внутренний продукт страны впервые превысил 80 млрд долларов.

За прошедший год в нашу экономику было привлечено 8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, а экспорт достиг 19 млрд долларов. Таких высоких показателей у нас еще не было.

Впервые в нашей истории размеры пенсий и социальных пособий были подняты до уровня не ниже минимальных потребительских расходов. Так, если в 2017 году социальную помощь получали 500 тысяч малообеспеченных семей, то сегодня уже более 2 миллионов. Объем выделяемых средств увеличился в 7 раз и достиг 1 млрд долларов.

Руководством страны последовательно продолжается политика, направленная на увеличение размеров заработной платы, пенсий, пособий, доходов на душу населения.

Как было отмечено Президентом Шавкатом Мирзиёевым в Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана – «за каждой цифрой стоит неустанный труд людей. Поэтому для нас самый главный вопрос, находящийся в центре внимания, – обеспечение интересов человека, уважение его чести и достоинства».

Именно поэтому по инициативе Президента 2023 год в нашей стране назван Годом заботы о человеке и качественного образования.

Президентом Шавкатом Мирзиёевым было определено 6 приоритетных направлений в развитии Республики Узбекистан в 2023 году.

Первое. Предлагается перейти к компактной и эффективной системе государственного управления. Был подписан указ о новой административной реформе.

Второе. Перед нами стоит цель построить Новый Узбекистан на основе принципа социального государства, что должно быть закреплено в Конституции.

Социальное государство означает прежде всего создание людям равных возможностей для реализации их потенциала и необходимых условий для их достойной жизни и сокращения бедности.

Поэтому в первую очередь будет уделено внимание поддержке образования – самой важной инвестиции в Новом Узбекистане.

Третье. Надежную защиту прав и свобод человека необходимо определить как конституционное обязательство государства. За последние годы была проделана большая работа по утверждению справедливости в судебно-правовой системе. В то же время в части обеспечения правосудия есть вопросы, ждущие своего решения.

Четвертое. В настоящее время проблемы экологии, особенно водных ресурсов, приобретают глобальный характер. Мы обязаны думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущих поколениях. Поэтому по предложению Шавката Мирзиёева в Конституции необходимо усилить требования к охране природных ресурсов, в том числе водоемов и недр.

Пятое. В своей программной речи Президент заметил, что особое место в Конституции должны занять внедрение механизмов свободного рынка, обеспечение здоровой конкуренции и неприкосновенности частной собственности, поддержка предпринимательства.

В современных условиях, как бы ни было трудно, мы решительно продолжим экономические реформы, будем наращивать поддержку частного сектора, полностью мобилизовав на это внутренние возможности. И в первую очередь ускорим реформы по дальнейшему улучшению бизнес-среды.

Прежде всего, будут внедрены новые подходы к снижению экономического неравенства между регионами и сбалансированному развитию всех районов и городов.

Шестое. Узбекистан и впредь будет улучшать условия для роста частных местных и иностранных инвестиций в экономику. За последние шесть лет нам удалось увеличить приток инвестиций до уровня, превышающего 30 процентов ВВП.

В 2023 году будет привлечено около 30 млрд долларов инвестиций, из которых 25 млрд долларов – частные инвестиции. В том числе будут запущены свыше 300 проектов общей стоимостью 8 млрд долларов, начнется реализация еще 40 новых крупных проектов.

«В прошлом году Узбекистан посетило более полумиллиона туристов из России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Из городов России в Узбекистан выполняется около 100 авиарейсов в неделю»

Сегодня в Узбекистане идут существенные изменения в целом в стране, в том числе и в экономике. Некоторое время назад власти Узбекистана заявили о намерении сделать Ташкент транзитным хабом для России. Как эти планы будут реализовываться? Для россиян многие маршруты сейчас поменялись, и люди ориентируются сейчас на страны исламского мира, восточные страны. Какую роль в этом процессе может сыграть Ташкент?

Когда мы говорим о транзитном потенциале Узбекистана, то нужно учитывать, что мы находимся в самом центре Центральной Азии. А в Центральной Азии проживает более 70 млн человек, из них более половины в Узбекистане, население которого превышает 36 млн человек. Естественный прирост в прошлом году у нас составил более 900 тысяч человек.

В Узбекистане функционирует несколько международных аэропортов, самый крупный из которых – аэропорт Ташкента. Недавно прошла его реконструкция. Заново открыт международный аэропорт Самарканда, который также является большим хабом, через который проходит значительный поток туристов. Оттуда открыты новые дополнительные международные рейсы во многие страны. Авиакомпания Uzbekistan airways считается одной из лучших, ее авиапарк выполняет рейсы во все страны мира: и в США, и в самые дальние азиатские страны. Если не ошибаюсь, из разных городов России в Узбекистан выполняется около 100 авиарейсов в неделю. Кроме того, есть прямое автобусное сообщение Казань – Ташкент, на автобусе ехать буквально 30 часов, это недолго и недорого, стоимость проезда – около 5 тысяч рублей. Автобусы очень комфортные и современные, в них есть и вайфай.

А железнодорожный транспорт?

Функционирует поезд Самара – Ташкент. Время в пути около 30-32 часов.

Жители Татарстана могут рассматривать для себя вылет из Казани в Ташкент и дальше в другие страны?

Да. Очень много российских граждан пользуются транзитными рейсами Узбекистана. Можно совместить поездку с парой дней пребывания в Узбекистане. Посмотреть наши красоты и вылететь дальше в другую страну.

«У нас очень удобно и комфортно перемещаться как внутри городов, так и между ними» Фото: president.tatarstan.ru

«Из Ташкента в Самарканд, а между ними 350 километров, вы доберетесь за 2 часа»

Куда бы вы посоветовали поехать россиянам? В Узбекистане много крупных городов, много достопримечательностей. За один приезд, наверное, все и не охватить. Вот приехал, скажем, на неделю, и что дальше делать?

У нас очень удобно и комфортно перемещаться как внутри городов, так и между ними. Из Ташкента, допустим, курсируют скоростные испанские поезда в Самарканд и Бухару, в Карши. Из Ташкента в Самарканд, а между ними 350 километров, вы доберетесь за 2 часа.

Я сам родом из Самарканда. Это уникальный древний город, который обязательно следует посетить. Также есть великий древний город Бухара. В конце 2018 года здесь была установлена мемориальная доска в честь Ш. Марджани в медресе «Мир-Араб». Марджани, как и многие великие исламские богословы, обучался именно в Бухаре, в медресе «Мир-Араб».

Также у нас развивается паломнический туризм. Есть туры для представителей всех конфессий – ислама, христианства, буддизма. Они могут увидеть различные религиозные и мемориальные комплексы.

По паломническому туризму мы проводили презентации в муфтияте Татарстана. Можно также рассмотреть вопрос о совмещении Хаджа или Умры с посещением святых мест в Узбекистане. Паломники, которые посещают Мекку, Медину, могут приехать, допустим, в Узбекистан, пару дней побыть в маленьком хадже и уехать уже в Саудовскую Аравию. Или при возвращении проехать через Узбекистан. Я думаю, что многие воспользуются такой возможностью.

Обстановка вокруг России сегодня не совсем простая. Как в этой ситуации развиваются отношения Узбекистана с Россией, с Татарстаном? Есть ли какие-то сложности? Или, напротив, на этом фоне связи окрепли?

Я уже говорил, что в прошлом году по ПФО у нас увеличился товарооборот. У Узбекистана всегда были хорошие взаимоотношения с Россией, в частности с регионами ПФО. В прошлом году Узбекистан посетили руководители целого ряда регионов. Среди них – как я уже упоминал, Рустам Минниханов, глава Башкортостана Радий Хабиров, губернаторы Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, Пермского края. Россия является стратегическим партнером Республики Узбекистан. И мне отрадно отметить, что взаимоотношения у нас всегда были и остаются теплыми и дружескими.

Вы упомянули Башкортостан, это наши самые близкие братья. Какие интересные проекты у вас есть с Башкортостаном?

Развиваются хорошие торгово-экономические проекты по совместной кооперации как на территории Башкортостана, так и в Узбекистане. У нас есть города – партнеры города Уфы, есть регионы, тесно сотрудничающие с Башкортостаном. Каждый регион Узбекистана сотрудничает с одним или несколькими регионами РФ. Если говорить о Татарстане, то самые тесные взаимоотношения сложились с Ташкентской областью.

«У Узбекистана всегда были хорошие взаимоотношения с Россией» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас срок нахождения в Узбекистане без регистрации – две недели»

В прошлом году фиксировался определенный миграционный поток из России в различные страны как ближнего, так и дальнего зарубежья. Много россиян направилось в Казахстан. Отмечался ли такой поток в Узбекистан? Российские граждане, приезжающие к вам, сразу же едут дальше или остаются у вас, стараются как-то интегрироваться?

Мы отмечаем ежегодное увеличение туристического потока из Российской Федерации, в том числе и в прошлом году. Поначалу прибывшим в Узбекистан было необходимо зарегистрироваться в течение пяти дней. Затем это правило отменили, сейчас срок нахождения без регистрации – две недели. Аналогичное правило действует и по отношению к гражданам Узбекистана, приезжающим в Россию. То есть вы прибываете в Узбекистан и можете две недели жить без регистрации. Это удобно. Если вы селитесь, например, не у друзей или родственников, а в гостинице, то гостиница сама автоматически вас регистрирует. Когда вы приезжаете к своим близким, друзьям, то у вас есть две недели. Вы можете через неделю уехать, а можете остаться.

Допустим, человек приехал, две недели был без регистрации, потом зарегистрировался. Сколько времени он еще может находиться в Узбекистане?

Столько, сколько пожелает.

Ограничений нет?

Нет. Он автоматически регистрируется еще на три месяца, потом еще на три. Если человек постоянно проживает в Узбекистане, то можно получить вид на жительство. Каких-то ограничений в этом плане нет. Также и в России. Когда сюда приезжают граждане Узбекистана, то нужно просто определиться с целью въезда. Она же может быть разной: туризм, работа, личные обстоятельства, воссоединение семей и т.д.

Въезд в Узбекистан по загранпаспорту? Или можно пересечь границу и по внутрироссийскому паспорту?

Нужен загранпаспорт.

Могут ли россияне приобрести в Узбекистане недвижимость?

Да. Можно спокойно приехать и купить недвижимость. Причем есть возможность обменять рубли на национальную валюту в банках, в упрощенном порядке. Меняете рубли на узбекские сумы и дальше проводите все необходимые операции. Можно даже купить иностранную валюту, открыть банковский счет. Все очень удобно, нет никаких ограничений. Для россиян действуют такие же условия, как и для граждан Узбекистана.

Так что, пользуясь случаем, приглашаю всех жителей и гостей Казани и Татарстана посетить солнечный Узбекистан.

«Когда вам говорят – “узбекский”, значит, продукцию и пробовать не нужно, она сладкая»

Какой сезон года лучше всего подходит для поездок в Узбекистан?

Сейчас у нас зима, поэтому самое время ехать на горнолыжку, есть все возможности насладиться всеми зимними видами спорта. У нас открылся даже хоккейный стадион – один из лучших в Центральной Азии.

Каждый сезон года уникален тем, что вы можете открыть для себя что-то новое. Овощи и фрукты, которые поспевают у нас весной, летом, их и рекламировать не нужно. Я порой сам бываю на рынках и вижу: чтобы продать товар, многие продавцы говорят, что это узбекская продукция. Когда вам говорят «узбекский», значит, продукцию и пробовать не нужно, она сладкая. Это бренд Узбекистана. Многие продают, используя такой маркетинговый ход, хотя иногда товар и не из Узбекистана. Я могу сразу отличить, узбекский это товар или нет. Узбекский бренд пользуется популярностью не только в России и у наших близких соседей, но и в дальнем зарубежье. Узбекская черешня продается даже в Лондоне. Она считается одной из лучших в азиатских странах. Наши овощи и фрукты везде считаются лучшими.

Спасибо за беседу!