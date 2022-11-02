Фарида Исмагилова: В этом году Татарстан может остаться без номинантов на «Золотую маску»

Спектакли из Татарстана в этом году могут не попасть в список претендентов на национальную театральную премию «Золотая маска», прогнозирует директор Альметьевского татарского драматического театра Фарида Исмагилова. По ее словам, этому может быть и техническая причина – экспертный совет фестиваля просто не доехал до театров.

«Экспертный совет завершил свою работу. Они до нас не доехали, наш спектакль нигде не отсматривали. Они в этом году работали мало, поскольку часть членов уехала и не смогла вернуться, а те, кто был, ездили где-то в Москве и Питере. Возможно, в Казань приезжали», – пояснила директор театра в интервью корреспонденту «Татар-информа».

Альметьевский театр выдвинул на «Золотую маску» свой спектакль «Бегущий за ветром», до этого имевший успех во многих международных и всероссийских фестивалях. По правилам, предложенные театрами спектакли отсматривает экспертный совет фестиваля и определяет номинантов.

Однако, как уточнили корреспонденту «Татар-информа» в театре «Моң» («MOÑ»), экспертный совет «Золотой маски» смотрел несколько их спектаклей, и сейчас театр ждет результатов.

Художественный руководитель театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев полагает, что экспертный совет может оценить спектакль и по видеозаписи.

Сегодня экспертный совет «Золотой маски» должен был объявить программу по результатам своей работы, однако организаторы сообщают о переносе пресс-конференции. Новая дата пока не назначена.

В 2021 году в разных номинациях на «Золотую маску» были представлены 20 спектаклей из Татарстана. Среди них – «Адәмнәр» театра кукол «Экият», «Таң вакыты» Нижнекамского театра, три спектакля от театральной площадки «MOÑ» – хореографический спектакль «HAVA», спектакль «Чын татар» и спектакль-игра «Децентрализация». Еще 11 постановок татарстанских театров вошли в лонг-лист «Золотой маски-2021».

