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Фарида Исмагилова: «Не был женат» по Гаязу Исхаки в Казани вызвал зрительский ажиотаж
Альметьевский театр в третий раз покажет в Казани свой спектакль «Ул әле өйләнмәгән иде» (“Не был женат”) по произведению татарского классика Гаяза Исхаки.
«Этот спектакль мы играли в рамках фестиваля “Науруз”, а также специально приезжали, чтобы показать его в Казани. Отзывы были очень хорошие, поэтому в прошлый раз мы даже наблюдали некоторый зрительский ажиотаж. На кассе Камаловского театра собралась очередь из желающих посмотреть спектакль», – рассказала директор театра Фарида Исмагилова на пресс-конференции, посвященной двухдневным гастролям коллектива в Казани.
Альметьевский театр привез сразу два спектакля Айдара Зяббарова - на сцене ТГАТ им. Г.Камала 18 февраля театр представит спектакль «Не был женат», а 19 февраля – «Ат карагы» («Конокрад») на основе пьесы Туфана Миннуллина.
Фарида Исмагилова напомнила, что «Конокрад» был написан драматургом на основе его исследований архивов, и что это история знаменитого на всю округу Шакура-конокрада. Пьеса Туфана Миннуллина вошла в спектакль полностью, также материал был дополнен режиссером из документальных источников.
Как рассказали представители театра на пресс-конференции, эти два спектакля они собираются показать в Москве. Гастроли могут состояться осенью.
Рузиля Мухаметова
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