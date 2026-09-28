Фарида Абдулганиева предложили избрать Председателем Госсовета РТ

Предложение об избрании Председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Абдулганиева внес сегодня вице-председатель Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Фарид Султанович родился 13 марта 1976 года. Окончил Казанский финансово-экономический институт и Московскую школу управления Сколково по программе MBA. Трудовую деятельность начал в 1998 году в должности начальника отдела экономики и маркетинга. С 2001 по 2009 год прошел путь от исполнительного директора городского фонда правопорядка до заместителя председателя комитета экономического развития Исполнительного комитета города Казани», – сказал он.

Камалтынов добавил, что Абдулганиев работал в АНО «Исполнительной дирекции XXVII Всемирной летней универсиады в городе Казань». В 2015 году возглавил Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. В 2018 году был назначен министром экономики, а с февраля 2020 года стал помощником Президента – уполномоченным при Раисе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, помощником Раиса Республики.

Среди достижений Абдулганиева: доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации и Республики Татарстан. Имеет государственные награды, преподает в Казанском федеральном университете.

«Фарид Султанович хорошо нам всем известен. Вместе мы работаем по многим очень вопросам. Надо отметить хорошие организаторские способности, профессиональный подход к рассмотрению вопросов, которые перед ним ставятся. Он успешно принимал активное участие в успешной реализации большого количества программ по экологии, по развитию малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан. Поэтому не вижу необходимости много говорить. Предлагаю избрать Абдулганиева Фарида Султановича», – заявил Камалтынов.