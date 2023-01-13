Фарид Мухаметшин: Журналисты – опора и сила в защите интересов государства и общества

Журналисты – опора и мощная сила в защите интересов государства и общества. Благодаря представителям СМИ налажено конструктивное взаимодействие с органами публичной власти, основанное на принципах открытости и гласности, профессионализме и ответственности. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями республиканских, городских и районных СМИ по случаю Дня российской печати.

«Спасибо, что вы всегда держите руку на пульсе в злободневных проблемах, оперативно реагируете на них, внимательно изучаете и контролируете результаты. И тем самым, своим неустанным трудом, помогаете сделать жизнь татарстанцев лучше. Уверен, что этот откровенный, содержательный, прямой диалог с медиасообществом сохранится и впредь», – сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что среди приоритетов в работе журналистов остаются недопущение распространения недостоверной и ложной информации, ориентация на производство и тиражирование правильных смыслов и достоверных фактов.

«Выросла социальная ответственность журналистского сообщества за достоверность и объективность транслируемой информации. В условиях информационного противостояния важно помочь гражданам разобраться в насыщенном новостном потоке, проявить внутреннюю журналистскую сплоченность. Эту миссию за вас никто не выполнит», – обратился он к представителям СМИ.

По мнению Председателя Госсовета, качественная и достоверная информация должна иметь максимальный охват целевой аудитории, а для этого необходимо «идти в ногу со временем», находить новые формы, в том числе, используя возможности соцсетей и мессенджеров, а также оперативно реагировать на провокационные вопросы. «”Татмедиа”, имея в своем составе 228, или треть от 692 СМИ республики, ведет активную работу в данном направлении, традиционно демонстрируя высокие индексы цитируемости, увеличив число онлайн-подписчиков в соцсетях на 22%», – отметил он.

Кроме того, Мухаметшин попросил обратить внимание журналистов на «информационное сопровождение актуальных задач, обусловленных современными реалиями». Речь идет об укреплении культурных, нравственных, исторических и духовных основ государства, формировании патриотизма подрастающего поколения.

«Не зря вас называют четвертой властью. Один из аспектов вашей благородной миссии как раз и должен заключаться в привлечении внимания аудитории к традиционным ценностям через страницы газет, сюжеты на телеканалах, соцсети», – добавил он.

Глава парламента также поблагодарил представителей СМИ за объективное освещение специальной военной операции, заметив, что татарстанская журналистика ответила на современные вызовы своей подготовленностью и профессионализмом.

Особо Мухаметшин поблагодарил ветеранов отрасли, назвав их настоящими профессионалами своего дела, внесшим большой вклад в развитие медиасферы республики и золотым фондом татарстанской журналистики. «Вы передаете традиции молодежи и сами продолжаете работать в этой стезе», – констатировал он.

В завершение встречи руководитель парламента вручил благодарственные письма Председателя Государственного Совета Татарстана наиболее отличившимся журналистам.

В республике зарегистрировано 355 печатных СМИ, 64 теле- и 74 радиоканалов, 192 электронных издания и семь информационных агентств. На русском языке издаются 176 газет и 118 журналов, на татарском – 111 газет и 41 журнал (в том числе одна для кряшен), на чувашском языке – пять газет, одна газета на удмуртском языке.