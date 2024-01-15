Фарид Мухаметшин: «Журналистика – отрасль, через которую власть подпитывается идеями»

Встреча журналистов и специалистов медиасферы Татарстана была приурочена ко Дню российской печати

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Без СМИ никто не услышит депутатского голоса и правительственного решения»

Встреча была приурочена ко Дню российской печати. Символично, что в Год семьи она прошла в Центре семьи «Казан». В фойе была организована выставка с фотографиями журналистских династий Татарстана. Еще одну выставку подготовил Госархив РТ: «История журналистики и периодической печати Республики Татарстан», на которой были представлены уникальные документы и фотографии, связанные с развитием отрасли.

«Вы – первые, кто получает информацию, доносит ее до читателей, зрителей и слушателей. Через вас мы работаем с многонациональным населением Татарстана. Я понимаю вашу ответственность и огромный труд. Без вас никто не услышит ни депутатского голоса, ни правительственного решения. Именно так мы сможем получить информацию о том, как нужно довести до совершенства тот или иной закон или документ», – отметил, обращаясь к представителям СМИ, глава парламента Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Я хочу поблагодарить династии журналистов. Многие привлекли в профессию свою семью, готовят детей к будущей профессии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первыми он наградил журналистские династии Татарстана. Наград удостоились сразу несколько семей, где несколько поколений трудятся в сфере медиа.

«Я хочу поблагодарить династии журналистов. Многие привлекли в профессию свою семью, готовят детей к будущей профессии. Мы их знаем, чтим и очень признательны», – подчеркнул Мухаметшин.

«Ни одна публикация не остается незамеченной»

Также Председатель Госсовета РТ вручил ряд благодарственных писем работникам сферы медиа Татарстана. Он подчеркнул, что через публикации в средствах массовой информации власти узнают о пожеланиях граждан.

«Журналистика – это та отрасль, через которую власть подпитывается идеями. Ни одна публикация критического направления или с пожеланиями от народа или вас не остается незамеченной», – сказал глава Парламента.

Среди награжденных оказались специалисты разных изданий Татарстана. В том числе благодарственное письмо Председателя Госсовета РТ было вручено координатору «Татар-информа» Дмитрию Киселеву.

Благодарственное письмо Председателя Госсовета РТ было вручено координатору «Татар-информа» Дмитрию Киселеву Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фарид Мухаметшин отметил особую важность правдивого освещения СВО и поблагодарил СМИ Татарстана за рассказы о героях спецоперации.

«Ситуация в мире очень непростая. В этой обстановке я признателен вам, что вы находите возможность поблагодарить, отметить, показать нашему населению участников СВО, которые защищают Россию и Татарстан в том числе. Преклоняю свою голову перед теми, кто интересуется этой темой, знает и правдиво освещает в газетах, журналах, на радио и телевидении нашей республики», – добавил он.

«Главная задача – сохранить мир и согласие, которые есть в Татарстане»

В заключение своей речи Мухаметшин обозначил главные задачи, которые стоят перед журналистским сообществом в Татарстане.

«Главная наша задача — это воспитывать через солидные публикации наше население и сохранять мир и согласие, которые есть в Татарстане, чтобы продолжить свое развитие. Мы нацелены на то, чтобы решать эти задачи даже в такое непростое время», – сказал Председатель Госсовета РТ.

В заключение своей речи Мухаметшин обозначил главные задачи, которые стоят перед журналистским сообществом в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, он призвал журналистов обратить больше внимания на сельских жителей.

«Больше внимания надо уделить сельскому населению. Это одна из тех задач, которые мы ставим. К сожалению, по всей стране их численность падает, хотя они совершают подвиг, обеспечивая людей продуктами питания. Мы их ценим за это, благодарим, в том числе через ваши публикации, за то, что в деревнях они лучше сохраняют традиции разных народов», – добавил Мухаметшин.

В 2024 году Татарстан ждут «Игры будущего», саммит БРИКС, выборы и многое другое

Часть наград журналистам вручил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он поздравил собравшихся с прошедшими праздниками и отметил, что наступивший год обещает быть богатым на события в Татарстане.

Айдар Салимгараев: «Прошлый год был очень богат на события и достижения, надеемся, что наступивший будет не менее интересным» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Прошлый год был очень богат на события и достижения, надеемся, что наступивший будет не менее интересным. Впереди „Игры будущего”, две выборные кампании, саммит БРИКС и многое другое. Столько всего интересного и созидательного», – заявил Салимгараев.

Он также подчеркнул, что место проведения церемонии награждения было выбрано не случайно, так как текущий год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.