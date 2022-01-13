Фарид Мухаметшин журналистам: «Вы наши прокуроры, которых власть слушает»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил представителей средств массовой информации с Днем российской печати. Руководитель парламента отметил, что журналистские материалы для власти служат показателем оценки ее деятельности. Об этом он заявил на встрече с татарстанскими журналистами в Доме дружбы народов РТ.

«Этот праздник совпал с одним большим юбилеем почти день в день — 300-летием прокуратуры России. Для власти, партии, общественников вы всегда были прокурорами. И ваше печатное слово, радиообращение для нас служат ориентиром мнения общества, оценки нашей деятельности. И за это мы вам выражаем искреннюю признательность», — сказал представителям СМИ Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета подчеркнул, что журналистика (пишущая, показывающая, говорящая) — это «большой инструмент». «Вы наши прокуроры в самом лучшем понимании этого слова, которых власть слушает, а потом делает выводы и принимает соответствующие меры», — добавил он.

Фарид Мухаметшин напомнил, что День российской печати был учрежден постановлением президиума Верховного совета РФ в 1991 году, а первая печатная российская газета «Ведомости» вышла по указу Петра I в этот день в 1703 году (2 января по старому стилю, 13 января — по новому).