Фарид Мухаметшин: Заочное судопроизводство в вопросах расторжения брака неприемлемо

Вопросы расторжения брака должны решаться только в очном порядке мировыми судьями с предварительным досудебным собеседованием. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании Республиканского совета родителей при Минобрнауки РТ.

«Заочное судопроизводство в этих вопросах неприемлемо. Мы должны использовать все возможности для примирения. И поэтому выходим с законодательной инициативой в федеральный центр. Постараемся продвинуть вопрос», — сказал руководитель парламента.

По словам Мухаметшина, с 2008 года в Татарстане растет количество многодетных семей, увеличивается число рождений вторых и последующих детей. Более того, республика лидирует в Поволжье по количеству созданных семейных союзов. В прошлом году их стало больше на 27%.

За последние два года сократилось число расторжений браков в семьях, имеющих несовершеннолетних детей. Татарстан имеет лучший и самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе по соотношению числа разводов на тысячу браков — 544, подчеркнул Мухаметшин.

«Но и эта цифра у нас вызывает беспокойство — более половины семей не выдерживают испытаний. И распадаются семьи», — посетовал политик.

«Как известно, создать семью несложно, сложно ее сохранить. Учитывая, что почти 80% расторжений брака оформляется по решениям судов, акцент в проведении примирительных процедур, в работе медиаторов нужно делать на судебной площадке», — добавил Председатель Госсовета.